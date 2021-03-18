AKM şantiyesindeki çökme anı kameraya yansıdı

Taksim'de yapımı devam eden Atatürk Kültür Merkezi’nin (AKM) şantiyesinde dün alçıpan tavanın çökmesi sonucu 6 işçi yaralanmıştı. Hastanede tedavi edilen işçilerin hayati tehlikelerinin olmadığı bildirilmişti.
Çökmenin su kaçağından ıslanan alçıpandan kaynaklandığını açıklayan DİSK’e bağlı Devrimci Yapı, İnşaat ve Yol İşçileri Sendikası (Dev Yapı-İş), bugün de tavanın işçilerin üzerine çökmesine ait görüntüleri sosyal medya hesabından yayınladı.
Görüntülerde asma katta bekleyen işçilerin bir anda hareketlenerek kaçıştıkları, hemen ardından da tavanın çöktüğü kaydedildi.