Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

AKM şantiyesindeki çökme anı kameraya yansıdı

İstanbul Taksim'de yapımı devam eden Atatürk Kültür Merkezi'nin şantiyesinde işçilerin üzerine tavan çöktü. DİSK üyesi Dev Yapı-İş sendikası, 6 işçinin yaralandığını o anlara ait kamera görüntülerini sosyal medya hesabından yayınladı.

Sözcü İstanbul
Güncellenme: 11:12, 18/03/2021
HaberlerGündem

Taksim'de yapımı devam eden Atatürk Kültür Merkezi’nin (AKM) şantiyesinde dün alçıpan tavanın çökmesi sonucu 6 işçi yaralanmıştı. Hastanede tedavi edilen işçilerin hayati tehlikelerinin olmadığı bildirilmişti.

Çökmenin su kaçağından ıslanan alçıpandan kaynaklandığını açıklayan DİSK’e bağlı Devrimci Yapı, İnşaat ve Yol İşçileri Sendikası (Dev Yapı-İş), bugün de tavanın işçilerin üzerine çökmesine ait görüntüleri sosyal medya hesabından yayınladı.

Görüntülerde asma katta bekleyen işçilerin bir anda hareketlenerek kaçıştıkları, hemen ardından da tavanın çöktüğü kaydedildi.

İlginizi ÇekebilirAKM'de asma tavan çöktü! Yaralılar varAKM'de asma tavan çöktü! Yaralılar var