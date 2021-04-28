AKP gençlik kolları başkanından Atatürk’e saygısızlık

30 Aralık 2019 günü yapılan AKP Bulancak Gençlik Kolları 5. Olağan Genel Kurulunda tek listeyle aday olan Ramazan Kılıç, başkan seçildi. Kılıç’ın başkan olmadan önce çeşitli tarihlerde, kent merkezinde bulunan ve Atatürk’ün önderliğinde bağımsızlık ve özgürlük mücadelesine katılan Bulancaklıların anısına yapılan heykelde yer alan Atatürk’ün omuz kısmına ayağıyla bastığı fotoğrafları ortaya çıktı.

ARKADAŞI UYARDI DİKKATE ALMADI

Başkan Ramazan Kılıç’ın Atatürk heykeline yaptığı saygısızlığın bulunduğu fotoğrafı ilk olarak 17 Temmuz 2016 yılında paylaştı. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra yapılan paylaşımda, “Adeta dünyanın şah damarları kesilmişçesine oluk oluk kanlar akıtacağız. İşte o gün bizlerden merhamet dileneceksiniz. Biz de sizlere, bu inanç üç yaşındaki çocukların yanında şehit edilen babalarının, hamile karılarının yanında şehit edilen kocalarının intikamıdır. Merhamet etmeyeceğiz” diye yazdı. Bir arkadaşı “Ramazan, Atatürk’ün omuzuna basıyorsun. dikkat et başın belaya girmesin” diye yazarak uyardı. Ama Kılıç, gülme emojisi koyarak bu uyarıyı dikkate almadı.

AYNI FOTOĞRAFI 2 KEZ DAHA PAYLAŞTI

Gençlik Kolları Başkanı olmasına rağmen fotoğrafları sosyal medya hesabından kaldırmayan Ramazan Kılıç, aynı fotoğrafı 23 Haziran 2017’de “RTE” yazarak ve ardından da 8 Temmuz 2017’de bir kez daha paylaştı. Ortaya çıkan fotoğraflara vatandaşlar tepki gösterdi. Fotoğrafta Kılıç, bir elinde Türk bayrağı bulunurken diğer eliylele de Rabia işareti yapıyor.

İNCE’YE HAKARET “HOŞT”

Ramazan Kılıç, Gençlik Kolları Başkanı olduktan sonra da Cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce’ye hakaret etti. İnce’nin fotoğrafını paylaşan Kılıç, “Kasetle lider değiştiren ana muhalefet partisinin Cumhurbaşkanı adayı demiş ki; ‘Özal nasıl gittiyse Erdoğan’da öyle gidecek.’ Hoşt ulan hoşt, yutabileceğin kadarını ısır. Özal’ın bir yere gittiği yok. Nasıl gittiğini de, nasıl öldüğünü de çok iyi biliyoruz. Sizde şunu bilin ki, ‘Bu millet size Erdoğan’ı yedirmeyecek, yedirmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.