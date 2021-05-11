Geçmişte eleştirdiği AKP’ye il yöneticisi oldu: Teşkilat karıştı

Balıkesir AKP İl Gençlik Kolları Başkanlığına bugün atanan Mert Nazmi Vizili'nin AKP’yi eleştiren paylaşımları ortaya çıktı.

AKP’Yİ ELEŞTİREN PAYLAŞIMLARI ORTAYA ÇIKTI

AKP Balıkesir il Gençlik Kolları Başkanlığı’na atanan Mert Nazmi Vizili'nin AKP iktidarını eleştiren paylaşımlar yapması dikkat çekti.

Vizili”nin o paylaşımlarında, “Ekonomimiz büyüdü diyor hala bu RTE, o kadar zam yap bir de büyümesin istersen. 25 şehitimiz var gelip su işleri bakanı açıklama yapıyor! Nasıl bir ülkede yaşayıp, nasıl bir hükümet tarafından yönetildiğimiz ortada” ifadelerini kullandığı görüldü.



İl BAŞKANI TEBRİK ETTİ

Sosyal medyadan, Mert Nazmi Vizili’nin AKP il Gençlik Kolları Başkanlığı’na atandığını duyuran AKP Balıkesir İl Başkanı Ekrem Başaran, “Mert Nazmi Vizili kardeşimizi tebrik ediyor görevinde muvaffakiyetler diliyorum. Hayırlı olsun inşallah” ifadelerini kullandı.

TEPKİ GÖSTERDİLER

Bazı sosyal medya kullanıcıları Ekrem Başaran’ın paylaşımının altına ” O makama yakışmamış. Attığı tweetler ne olacak … Ahbab çavuş ilişkisi mi var…” “Daha önce attığı tweetleri yuttuk mu” notunu yazdı.