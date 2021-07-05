AKP ilçe başkanı AKP’li belediyeden maaş alıyor

Yozgat'ın 3 bin 200 nüfuslu Aydıncık İlçesi, örneği olmayan bir uygulamaya sahne oldu. AKP ilçe Başkanlığı görevinde bulunan Ramazan Aydemir. AKP'li Belediye Başkanı'nın emrinde işçi olarak çalışıyor. Amiri olduğu için başkanın sözünden çıkamayan ilçe başkanı, özellikle tayinler konusunda başkanla birlikte hareket ediyor. AKP Genel Merkezi tarafından daha önce teşkilata yayımlanan genelgede, ilçe başkanlarının belediyede çalışmamaları istenmişti Ancak, bu emir Aydıncık'ta dikkate alınmadı.

SÖZÜNDEN ÇIKMIYOR

Aydıncık Belediye Başkanı Ahmet Koçak, belediye işçisi ve AKP ilçe Başkanı Ramazan Aydemir'e istediğini yaptırması da ilçe gündeminden düşmüyor. Çok sayıda genç iş bulamazken, Ramazan Aydemir'in hem AKP ilçe başkanlığı yapması, hem belediyeden maaş alması da eleştiriliyor.

AKP Aydıncık Gençlik Kolları Başkanı Hasan Ali Koçak da, belediye de işçi olarak görev yapıyor. Belediyen işçisi oldukları için belediye başkanının hiçbir faaliyetine karşı çıkmayan ilçe başkanı ve Gençlik Kolları Başkanı, belediyede yapılan toplantılarda da hem partiyi temsil ederken, belediye işçisi oldukları için de başkanın yanında yer alıyor. Belediyede işçi kadrosunda olmalarına ve her ay maaş almalarına rağmen, belediyeye uğramayan AKP'li başkanların bu durumu tepkiyle karşılanıyor.