AKP ilçe başkanı kuralları hiçe saydı, iftar yemeğine katıldı

Covid-19 tedbirleri kapsamında hafta sonu saat 19.00-05.00 saatleri arasında Türkiye'deki tüm illerde sokağa çıkma yasağı uygulanırken, Mut ilçesinin AKP'li Belediye Meclis üyesi Nazmi Perçemli’nin, Kavaklı köy evinde pandemi kurallarını hiçe sayarak toplu iftar yemeği düzenlediği ortaya çıktı.

iftar yemeğine AKP Mut İlçe Başkanı Soner Solak, Mut Ziraat Odası Başkanı Hıdır Kar ile Mersin Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mehmet Akdoğan'ın yanı sıra 36 köy muhtarının da aralarında bulunduğu çok sayıda davetli katıldı.

İftar yemeğinin fotoğrafları sosyal medyadan paylaşıldı. Sokağa çıkma yasağına rağmen düzenlenen iftar yemeğinde sosyal mesafenin hiçe sayılması gözlerden kaçmadı.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI

İftarın hemen ardından fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşan Mersin Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mehmet Akdoğan şu ifadelere yer verdi:

“Bu akşam Mut Kavaklı köyümüzde Köserelli Dernek Başkanımız Nazmi Perçemli abimizin evinde AK Parti ilçe Başkanı Soner Solak, 36 köy muhtarımız, Ziraat Odası Başkanımız Hıdır Kar ve Sulama Koparatif Başkanlarımız ile beraber iftarımızı açtık. Allah hayrını kabul etsin inşallah.”

“ALLAH'IN İZNİYLE BİR SIKINTI OLMAZ”

Öte yandan Mersin Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mehmet Akdoğan, kendisine telefonla ulaşan SÖZCÜ muhabirine konuya ilişkin şunları söyledi:

* İftar yemeği değil, iftar gibi bir şey bizi de çağırdılar. Biz bilmiyorduk, paylaşımı ben yaptım. Öyle spontane gelişti.

* İftarı veren arkadaş orada dedi ki ‘yaylaya göçeceklermiş’. Onlar bana ‘Gel, muhtarlar gelmiş ilçe başkanı gelmiş bir sıkıntı olmaz' dediler. Ben de gittim.

* Allah'ın izniyle bir sıkıntı olmaz. Herkes toplanıyor. Onu yapıyor, bunu yapıyor. Biz düzenlemedik, katıldık.