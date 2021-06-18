AKP ilçe binasına molotoflu saldırı

Olay, saat 21.00 sıralarında Diyarbakır'ın Hani ilçesinde meydana geldi. Bir şahıs, AKP ilçe binası önüne gelerek molotofkokteyli ile saldırıda bulundu. Saldırı sonrasında herhangi bir can kaybının olmadığı öğrenildi.

“HDP SALDIRISIYLA BAĞLANTILI OLABİLİR”

HDP İzmir İl Örgütü binasına yapılan ve Deniz Poyraz isimli çalışanın öldürülmesiyle sonuçlanan saldırının ardından, AKP binasına yapılan bu saldırı, AKP'li il başkanı tarafından, ‘bağlantılı olduğu’ ileri sürüldü.

Söz konusu olayla ilgili SÖZCÜ'ye konuşan AKP Diyarbakır İl Başkanı Şerif Aydın, şunları söyledi:

* Akşam 21.00 sıralarında saldırı gerçekleştirilmiş. Çok şükür yaralımız gündüz atlatılmış bir saldırı arkadaşların zamanında müdahalesiyle yangın büyümeden söndürülmüş.

* Saldırganı yakalamak için emniyetin çalışmaları devam ediyor. Kanaatimiz dün İzmir'de HDP il binasına yapılan alçakça saldırıyla bağlantılı olduğunu özellikle HDP ve AKP Parti üzerinden bizim bölgemizi hedef alan bir kaos amacı güdülen organize bir saldırı olduğunu düşünüyoruz.

SALDIRINI ANI GÖRÜNTÜLERİ

AKP ilçe binasına molotofkokteyli ile yapılan saldırının görüntüleri ortaya çıktı. Saldırganın AKP ilçe binası önüne gelerek binaya molotof kokteyli attığı ve ardından hızla uzaklaştığı görüldü.