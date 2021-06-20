Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

AKP ilçe binasına molotoflu saldırı girişimini polis önledi

Ağrı’nın Patnos ilçesinde bulunan AKP binasına saldırı girişiminde bulunan saldırganlar polis ekipleri tarafından yakalandı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 17:24, 20/06/2021
HaberlerGündem
AKP ilçe binasına molotoflu saldırı girişimini polis önledi

Patnos AKP ilçe binası önünde 3 şüpheli şahsın fark edilmesi üzerine polis ekipleri ile şüpheli şahıslar arasında gerçekleşen kovalamaca sonucunda 1 kişi yakalandı.

Olayla ilgili yapılan çalışmalar neticesinde olayı gerçekleştirmeye çalışan 2 şüpheli ve olayı azmettiren, yardım ve yataklıkta bulunan 3 şahıs olmak üzere toplam 6 kişi gözaltına alındı.

Olay yerinde yapılan çalışmalarda 3 adet yanmaya hazır molotof kokteyli, 1 adet pense, 1 adet levye ve bir adet şüpheli şahısların yüzünü gizleyebileceği bez parçaları ele geçirildi. (İHA)

İlginizi ÇekebilirAKP'li Başkan, AKP heyetinin geleceğini bildiği halde belediyeyi açmadıAKP'li Başkan, AKP heyetinin geleceğini bildiği halde belediyeyi açmadı

İlginizi ÇekebilirAKP binası saldırısı şüphelilerden biri parti yöneticisinin akrabası çıktıAKP binası saldırısı şüphelilerden biri parti yöneticisinin akrabası çıktı
Ağrı AKP Diyarbakır Polis saldırı Tokat