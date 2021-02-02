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AKP ilçe kongresinde yumruklu kavga

İstanbul'da AKP Avcılar ilçe kongresi seçiminde çift liste kaynaklı yaşanan kavgada ikinci adayın çıkmasına izin verilmedi. Yaşanan gerginlik yumruklu kavgaya dönüştü.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 13:04, 02/02/2021
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İstanbul Avcılar AKP ilçe kongresinde aday olmak isteyen tarafın liste verilmesi engellenirken iki taraf arasında yaşanan tartışma kongrede bulunanların cep telefonu kameralarına yansıdı. Kongre başkanlık katibine liste vermek isteyen partililer, diğer partililerce engellendi.

“CUMHURBAŞKANI BUNUN HESABINI SİZE SORACAK”

Liste vermesi engellenen AKP’li isim, “Listemi de kabul ettireceğim arkadaşlar. Bakın sosyal medyaya düşecek. Cumhurbaşkanı bunun hesabını size soracak. Demokratik yarışı niye engelliyorsunuz? Biz burada yarışa gireceğiz, demokrasi kazanacak. Aksi halde bunu kimseye anlatamazsınız. AK Parti adaletten bahsediyor, demokrasiden bahsediyor, o halde kendi teşkilat mensubunun demokratik bir şekilde yarışmasına izin verecek” şeklinde tepkisini dile getirdi.

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