AKP İstanbul İl Başkanı projeleri şaşırdı

Kanal İstanbul projesi ile ilgili tartışmalar sürerken ilginç bir detay ortaya çıktı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 9 Nisan günü katıldığı bir etkinlikte Cumhurbaşkanı'nın Kanal İstanbul ile ilgili “İsteseniz de istemesiniz de biz bu projeyi yapacağız. Yazın temelini atıyoruz” açıklamalarına yanıt vermiş “İstanbul'da ne yazık ki büyük bir ihanet projesiyle alakalı ısrara devam ediliyor. Gayrı milli bir projedir. Bu gayri milli projenin yapılmaması için de sonuna kadar mücadelemizi kararlılıkla devam ettireceğiz . Artık kimse İstanbul'a artık ihanet edemez” demişti.

Bunun üzerine AKP İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de projeye destek için sosyal medya hebasında paylaşımda bulundu.

“BÜYÜK BİR TEZVİRAT KAMPANYASI”

Kabaktepe “#Kanalİstanbul ile ilgili yürütülen büyük bir tezvirat kampanyası var. Oysa Kanal, ülkemizi küresel ticaret koridorlarının merkezi haline getirecek bir proje. Şehrimize ve ülkemize değer katacak! Fırsat buldukça projeye dair detayları sizinle paylaşacağım. Gerekli bilimsel çalışmaları yapılmış, tüm yönleriyle ele alınmış, riskleri hesaplanmış bu projeyle yalnızca İstanbul değil, ülkemiz de kazanacak. Deniz ticaretiyle sınırlı kalmayacak, bu projeyle birçok alanda yeni kazanımlar elde edeceğiz” dedi. Paylaşımına bir video ve projesi görseli de ekledi. Kabaktepe’nin paylaştığı Kanal İstanbul görselinin, Antalya'nın “çılgın projesi” Boğaçayı Projesi'ne ait olduğu ortaya çıktı. Bu durumu, Kabaktepe'nin paylaşımını “Kanallar karıştı” yorumu ile paylaşan “İBB Haber” isimli hesap gündeme taşıdı. Toros dağlarının da yer aldığı görselin kullanıldığı paylaşıma sosyal medya kullanıcılarından çok sayıda eleştiri geldi.

RESMİ SİTE KAYNAK GÖSTERİLDİ

Eleştirilere AKP İstanbul İl Başkanlığı'nın resmi twitter hesabından cevap verildi.

Paylaşımda “İşte tam olarak bahsettiğimiz tezvirat kampanyası budur. Cehaletin en kötüsü bilmediğini bilmemektir. Ancak sizinki bilmemek değil, art niyet” denilerek, https://kanalistanbul.gov.tr/tr adresi kaynak gösterildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan siteye girildiğinde aynı görselin bulunduğu yani Kanal İstanbul proje görseli olarak resmi siteye Antalya Boğaçayı Projesi'nin görselinin konulduğu ortaya çıkmış oldu. İBB Haber isimli hesaptan da “Üzgünüz ki, kaynağınız da yanlış görsel kullanmış. Size Kanal İstanbul konusunda başınızı ağrıtmayacak bir veri seti sunuyoruz” denilerek İBB'nin hazırladığı “kanal.istanbul “ adresi paylaşıldı.