AKP kongresi sonrası büyük panik! Corona testi pozitif çıktı…

İzmir’de Selçuk AKP İlçe Başkanı Selim Girbiyanoğlu’nun yaptırdığı Covid-19 test sonucu pozitif çıktı. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla dün gerçekleştirilen il kongresi öncesi hazırlıklarda aktif görev alan, toplantılar düzenleyen ve görüşmeler yapan Girbiyanoğlu’nun, testinin pozitif çıkması aynı ortamda bulunduğu herkesi tedirgin etti.

Selim Girbiyanoğlu, test sonucu pozitif çıkınca kongreye katılmaz iken, kendisiyle son ana kadar aktif bir şekilde görev yapan yönetim kurulu, kadın ve gençlik kolları üyelerinin ise kongreye katıldığı öğrenildi.

TOPLANTILARDA MASKE TAKMADI

AKP'li ilçe başkanı Selim Girbiyanoğlu’nun kongreden iki gün önce, partisinin yönetim kurulu, kadın ve gençlik kollarıyla ayrı ayrı toplantı yaptığı ortaya çıktı. Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda maskesiz olduğu görülen Girbiyanoğlu, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı: Kıymetli dostlarım. Dün Selçuk Devlet Hastanesinde yaptırdığım Covid-19 test sonucu pozitif çıktı. Hekimlerimizin tavsiyesi doğrultusunda tedavi sürecim bir süre evde devam edecektir. Dualarınızı bekliyor; maske, mesafe ve hijyen kurallarına titizlikle uymanızı tavsiye ediyorum.

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