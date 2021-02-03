AKP kongresinde ortalık karıştı, liste kavgası çıktı! ‘Bu korku bunlara yetti’

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da video konferans yoluyla katılıp konuşma yaptığı AKP Iğdır 7. Olağan İl Kongresi olaylı geçti. Mevcut il yönetim kurulu üyesi Ekrem Demirtekin, il başkanlığına aday olmak istedi.

AKP tüzüğüne göre mevcut delegenin yüzde 5’inin il başkanını önermesi lazımdı. 608 delegesi olan Iğdır’da 30 kişinin imzası gerekiyordu. Ekrem Demirtekin 38 kişinin noter tasdikli imzasıyla aday olmak istedi. Ancak kürsüde imzaların ‘karalama’ şeklinde atıldığı ve ‘eksik’ olduğu belirtilerek kabul edilmediği öne sürüldü.

GAZETECİ İLE AKP’Lİ YÖNETİCİ ARASINDA KAVGA

Bunun üzerine salonda arbede yaşandı. Bir yerel gazete sahibinin AKP il yöneticileri ile tartıştığı sırada eski Halfeli AKP Belediye Başkanı ve İl Başkan Yardımcısı Reşat Başkara tarafından kürsüden itildiği görüntülere yansıdı.

DİVAN BAŞKANINA ‘HIRSIZ’ DEDİ

AKP’nin üyesi ve il delegesi Ali Turgut, Doğu Anadolu Bölge Koordinatörü ve Divan Başkanı Mahmut Gürcan’ın 250 bin lira rüşvet aldığı iddiasında bulundu. Bu söylemlerin üzerine tartışmaların büyüdüğü öğrenildi. Tek listeyle gidilen seçimde Ali Kemal Ayaz İl Başkanlığına seçildi.

“BU KORKU BUNLARA YETTİ”

Kongre binası önünde açıklamalarda bulunan Ekrem Demirtekin, “Ben kendimde yürek buldum, çıktım bunların karşısında aday oldum. Delegenin yeterli imzasını noter kanalıyla aldım. 30 delegeye ihtiyacımız vardı. 30’un üzerinde gelip notere imza verdi. Seçime katılabilme hakkımı almıştım. Bu listeye atılan imzalar karalamaymış. Sen bunu alacaksın, benim listemi kabul edeceksin, o zaman notere dava açacaksın. Noterde sahtelik olur mu? Bütün Iğdır halkına teşekkür ediyorum. Bu korku bunlara yetti. Yüksek Seçim Kurulu’na kadar gideceğim ben. Hakkımı arayacağım” diye konuştu.

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