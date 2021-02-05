AKP kongresinde sosyal mesafe hiçe sayıldı

Pandemi sürecinde sosyal mesafe kuralının hiçe sayıldığı AKP'nin yaptığı il, ilçe ve kadın kolları kongrelerine bir yenisi de Mersin'de eklendi. Mersin'de bir spor salonunda yapılan ve tıka basa dolu olan salonda salgın sürecine rağmen sosyal mesafe kuralı neredeyse tamamen hiçe sayılırken, katılımcıların çoğunun ise maskeli olması dikkat çekti.

AKP Mersin Kadın Kolları 6'ncı Olağan Kongresi merkez Toroslar ilçesinde bulunan bin kişilik Voleybol Spor Salonu'nda yapıldı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans sistemiyle katılarak kısa bir konuşma yaptığı kongreye, MKYK üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Mersin Milletvekilleri Ali Cumhur Taşkın, Zeynep Gül Yılmaz, Hacı Özkan, İl Başkanı Cesim Ercik, Akdeniz Belediye Başkanı M. Mustafa Gültak ile kadınlar katıldı.

ŞARKILI KONGRE

Sosyal mesafe kuralının hiçe sayıldığının gözlendiği AKP Mersin İl Kadın Kolları'nın 6'ncı Olağan Kongresi'nde ellerindeki parti bayrağı ve flamalarını sallayan partililer, milletvekilleri ve davetliler merhum sanatçı Kayahan'ın Bizimkisi bir aşk hikayesi parçasını hep bir ağızdan seslendirdi.

YENİDEN SEÇİLDİ

Tek liste ile gidilen kongrede mevcut İl Kadın Kolları Başkanı Aysel Mavioğlu, yeniden seçilerek güven tazeledi.