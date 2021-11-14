AKP Milletvekili Fakıbaba’dan çarpıcı itiraflar

AKP Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Fakıbaba, 1 Kasım 2015 Erken Genel Seçimleri’nde HDP seçmeninin partisine oy verdiğini söyledi. Oğlunun FETÖ yurdundan kaldığını dile getiren Fakıbaba, şu anda İçişleri Komisyonu Başkanı olan Kahramanmaraş AKP Milletvekili Celalettin Güvenç’in ise, 2014 yılında FETÖ’nün destekleriyle kendisinin yerine Şanlıurfa adayı yapıldığını söyledi. Fakıbaba o dönemde Şanlıurfa'da devlet desteklemelerinin yüzde 85’inin vali tarafından FETÖ’nün kuruluşlarına dağıtıldığını da kaydetti.

Ahmet KAYA

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Uzun bir zamandır Şanlıurfa'ya gelmediği belirtilen AKP Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Fakıbaba, katıldığı televizyon programında Şanlıurfa siyasetinin yeniden dizayn edilmesi gerektiğini belirtirken, doğru adaylarla AKP'nin eski gücüne kavuşabileceğini iddia etti. Fakıbaba, bu iddiasıyla ilgili ise şu değerlendirmeyi yaptı:

HDP'NİN OYU BİZE GELDİ

* 7 Haziran 2015 seçimlerinde biz 365 bin oy aldık. (Gerçek rakam 356 bin 537) HDP ise, 300 bin oy aldı. (Gerçek rakam 293 bin 841) HDP'nin içerisinde PKK sempatizanı olabilir. PKK'lı da olabilir.

* Ama, içinde en az benim kadar dürüst ve namuslu hemşerilerim de var. Bunu nerden çıkarıyorum? 24 Temmuz'da 2015 seçiminde biz 365 bin oy alırken, erken seçimle Kasım seçiminde biz tekrar 500 bine (Gerçek rakam 519 bin 78) çıktık. Yav nereden geldi bu oylar? Yine HDP'den bize geldi. (HDP'nin oyu 228 bin 807'ye düşmüş)

* Demekki, insanlar doğuştan HDP'li olmuyor yani. Burada esasında biz de bir muhasebe yapmamız lazım. Ne olur burada yani. Bu denge niye böyle olabiliyor? Ya da HDP'nin elinde olan belediye bir sonraki seçimde Ak Parti'ye dönebiliyor.”

“OĞLUM FETÖ YURDUNDA KALDI, BAKANLA BERABER FETÖ OLİMPİYATINA KATILDIK”

Yayın sırasında bir izleyicinin, Fakıbaba'nın oğlunun Kanada'da FETÖ yurdunda kalıp kalmadığıyla ilgili sorusunu ”Kanada değil, Avusturya” olarak düzelten AKP Milletvekili, izleyicinin oğlunu değil, kendisini sorması gerektiğini savunarak şunları söyledi:

* Evet kaldı. Ama, oğlumu soracağına beni sorsun. Ben 2012 yılında hatırlıyorum o zaman FETÖ'nün festivalleri, olimpiyatları vardı. Türkçe olimpiyatları falan. Biz de oraya gittik. Önde oturduk. Yanımda bakan bey, bir tarafımda o zamanki valimiz Sayın Celalettin Güvenç.

* Ben şuna inanıyorum. Belediye başkanıydım, yanımda bakan vardı. Şuanda İçişleri Komisyonu Başkanı olan kişi var. Ama, Urfa'da bu FETÖ ile ilk mücadeleyi veren Ahmet Fakıbaba'dır.

* Ben de o zaman bağımsızım. Şehre bir üniversite açılsın istiyorum. Bana ismi Melih olan biri geldi. ‘Kardeşim görevli olarak geldim. Senden Maşuk'ta 3 bin 400 dönüm yer istiyorum' dedi. Dedim ki, Atatürk Kampüsü Türkiye'nin en büyük kampüsü ve 250 dönüm. Size de o kadar vereyim. Bana, ‘Sen görürsün' dedi.' Git elinden geleni ardına koyma dedim.

* 2014 yılında halk beni seviyor. Memnundu benden. Ben niye aday edilmedim? Ben aday edilmezken, FETÖ'nün liderlerinden Halil Baysal'ın OSM Hastanesi'nin 6. katında başkanlık kararı verilmedi mi?

* Hastanenin altıncı katında. Saat 2 de organizasyon yapılıp STK'lar toplanmadı mı Emniyet Müdürü nerede Mehmet Yiğitoğlu? FETÖ'den tutuklu, cezaevinde. Ahmet Fakıbaba Urfa'ya uygun değil. Urfa'dan gitmesi lazım kararı veriliyor.

ŞENTOP'UN KATILDIĞI TOPLANTIDA GÜVENÇ KARARI VERİLDİ

Kendisinin Şanlıurfa Belediye Başkanlığı adayı yapılmaması için FETÖ tarafından başlatılan sürecin devamında Cevahir Otel'de bir toplantı düzenlendiğini ileri süren Fakıbaba, sözlerini şöyle sürdürdü: “Toplantıya, şuandaki meclis başkanımız da geliyor. Orada STK'lar adına birkaç kişi var. Diğerleri kimler? Celalettin Bey ve müdürleri. ‘Efendim, biz Celalettin Bey'i isteriz. Fakıbaba olmaz' diyorlar. Fakıbaba, halka rağmen aday yapılmadı.”

SODES PARALARI, FETÖ'YE GİTTİ

Konuşmasında, devletin imkanlarının FETÖ'nün kuruluşlarına dağıtıldığını da kaydeden Fakıbaba, şunları söyledi: “Buraya gelen bir imam vardı, 2009 seçimlerinde kavga ettik. Kavgamızın sesi öyle yükseldi ki onu alıp, başka bir imam verdiler buraya. İmam her gün vilayetteydi. Yalan mı bu yahu? Urfa yaşadı bunu. Bana oğlumu soracağına, devletin Sosyal Destek Proje paralarının hangi örgütlere, hangi STK'lara gittiğini sorsun. Devlet desteklemelerinin yüzde 85'i Vali tarafından FETÖ'nün kuruluşlarına verilmiş SODES adı altında.”

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