AKP MKYK üyesinden AKP’li belediyelere uyarı: Dikkatli olmak lazım

Malatya’nın AKP’li Yeşilyurt Belediyesi’nin ‘Çevreye Duyarlı Bireyler Yetiştirmesi’ için Almanya’ya gönderdiği 45 kişiden 43’ünün geri dönmediğinin ortaya çıkması sonrasında Elazığ’da da çeşitli projeler adı altında AKP’li Arıcak, Baskil ve Akçakiraz Belediyeleri tarafından Almanya’ya gönderilen kişilerin olduğu ortaya çıkmıştı.

Akçakiraz Belediye Başkanı Sabahattin Kaya, SÖZCÜ Gazetesi yazarı İsmail Saymaz’a Almanya’ya gönderdikleri 20 kişiden sadece 3’ünün geri döndüğünü söylemişti.

AKP MKYK üyesi ve Elazığ Milletvekili Metin Bulut, Malatya’dan sonra Elazığ’da da AKP’li Belediyeler tarafından ortaya çıkan bu durumu SÖZCÜ’ye değerlendirdi.

“SİZE GELEN TEKLİFLER HER ZAMAN İYİ NİYETLİ OLMAYABİLİYOR”

AKP'li belediyeler tarafından yurtdışına gönderilen ve geri dönmeyen kişilerle ilgili belediyeleri uyaran AKP MKYK üyesi ve Elazığ Milletvekili Metin Bulut, “Yaşanan durumla ilgili İçişleri Bakanlığı müfettişlerini gönderdi. Ancak çalışmalarını tamamlayıp tamamlamadıkları konusunda ve incelemenin ne aşamada olduğunu bilmiyorum. Bu konu çok konuşuldu ve çok spikülatif bir konu olduğu çok da girmek istemiyorum. Ama neticede burada belediye başkanlarının iyi niyetinin suistimal eden organize bir yapı böyle bir şey yapmış bu aşikar. Bu tip konularda dikkatli olmak lazım her zaman size gelen teklifler iyi niyetli olmayabilir. Bunun farkında olmak lazım diye düşünüyorum. Keşke olmasaydı” diye konuştu.

“TAHİKATLAR SONUCUNDA ADLİ İŞLEM YAPILIP YAPILMAYACAĞI BELİRLENECEK”

Yaşanan olayla ilgili belediyelerde yapılan incelemeler sonucunda adli işlem yapılıp yapılmayacağına karar verileceğini belirten Bulut, “Belediye başkanları maddi karşılık beklemeden hizmet amaçlı yaptığını sadece Akçakiraz Belediye Başkanımız ikinci el kamyon aldığını söylemişti. Belediyelerde yapılan tahkikatlar sonucunda adli işlem yapılıp yapılmyacağı belirlenecek müfettişleri çalışmalarını tamamladıktan sonra bunun gerekli olup olmadığını karar verilecektir. Öyle tahmin ediyorum ki İçişleri Bakanlığı çok teferruatlı bir çalışma yapacak onun sonucunda edinmiş oldukları kanaat kendilerini iki yoldan bir tanesini sevk edecektir diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.