AKP MYK belli oldu: Binali Yıldırım Genel Başkanvekili

AKP Merkez Yürütme Kurulu'nun (MYK) yeni üyeleri atandı. Erdoğan, Binali Yıldırım ve Numan Kurtulmuş'u Genel Başkanvekili olarak belirledi.

Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı, Erkan Kandemir, Ali İhsan Yavuz, Hamza Dağ, Efkan Ala, Jülide Sarıeroğlu, Özlem Zengin, Mehmet Özhaseki, Nurettin Canikli, Vedat Demiröz, Mustafa Şen, Leyla Şahin Usta, Ömer İleri, Çiğdem Karaaslan, Fatih Şahin ve Ömer Çelik oldu.

MYK'ya yeni üye olarak Zengin, İleri ve Şen olmak üzere 3 yeni isim katıldı. Ömer İleri Rizeli ve eski bakanlardan Tevfik İleri'nin torunu.

MECLİS'İ GÜÇLENDİRDİ

Meclis Grup Başkanı Naci Bostancı yerini korurken, Mahir Ünal ve Mustafa Elitaş yeni Grup Başkanvekilleri oldu. Emin Akbaşoğlu ve Cahit Özkan da yeniden aynı görevi getirildi. Grup Başkanvekili iken hiçbir listede kendine yer bulamayan Mehmet Muş'un ise bakan olabileceği belirtiliyor. Muş, Berat Albayrak'a yakın isimlerden.

Fatma Betül Sayan Kaya, Ahmet Büyükgümüş, Lütfiye Selva Çam, MYK’da görev verilmeyen isimler oldu.

Sosyal Politikalar’dan sorumlu Fatma Betül Sayan Kaya’nın yerine Jülide Sarıeroğlu; Gençlik Kolları’ndan sorumlu Ahmet Büyükgümüş’ün yerine Eyüp Kadir İnan; Kadın Kolları’ndan sorumlu Lütfiye Selva Çam’ın yerine Ayşe Keşir getirildi.

Mahir Ünal’ın Grup Başkanvekili olmasıyla boşalan Tanıtım ve Medya’nın başına AR-GE’den sorumlu Hamza Dağ, AR-GE’nin başına ise Cihannüma Dayanışma ve İşbirliği Derneği’nin başkanın Mustafa Şen getirildi.

Jülide Sarıeroğlu’ndan boşalan Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanlığı’na ise eski Grup Başkanvekili Özlem Zengin getirildi.

İşte AKP Merkez Yürütme Kurulu üyeleri:

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