AKP’nin oyu yüzde10 eridi MHP barajı aşamadı

SON seçim anketinden çıkan sonuç AKP ve MHP’nin oluşturduğu Cumhur İttifakı’ndaki oy kaybını gözler önüne serdi.

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Sosyo Politik Saha Araştırmaları Merkezi'nin eylül ayı anketinin sonuçları açıklandı. Araştırma, 21 ilde 2 bin kişinin katılımıyla gerçekleşti. Araştırmaya göre; “Bir önceki seçimlerde AKP'ye oy verdim” diyenler içinde AKP'nin oy oranı 10.5 puan geriledi. Katılımcılara, “Bu pazar seçim olursa hangi partiye oy verirsiniz?” diye soruldu. Karasızlar dağıtıldıktan sonra partilerin oy oranı şöyle oldu: AKP: Yüzde 32.3. CHP: Yüzde 30.9. İYİ Parti: Yüzde 12.1. HDP: Yüzde 11.3. MHP: Yüzde 7.8. Diğer: Yüzde 1.9. DEVA: Yüzde 1.8. Gelecek: Yüzde 1.1. Saadet: Yüzde 0.8.