AKP yöneticisinin paylaşımları olay oldu

Avrasya Araştırma Merkezi Şirketi Başkanı Kemal Özkiraz, AKP Gaziantep İl Gençlik Kolları Başkanı Abdullah Korkmaz'ın 2013-2014 yılları arasındaki paylaşımlarına dikkat çekti. Korkmaz'ın 17 Aralık 2013'te “Cemaat bakan oğullarından başlamış işe” paylaşımı dikkat çekti. AKP Gaziantep il Gençlik Kolları Başkanı Abdullah Korkmaz ise, atmış olduğu bu tweet’in çarpıtıldığını savundu.

“SİYASETÇİ OLUNCA BAŞ TACI EDİYORLAR”

Gaziantep AKP Gençlik Kolları İl Başkanı Abdullah Korkmaz'ın tweetlerini sosyal medya hesabından paylaşan Kemal Özkiraz, “AKP Gaziantep gençlik kolları başkanıymış arkadaş memur olsa ihraç edilirdi. Tüccar olsa malına mülküne çökülürdü. Siyasetçi olunca baştacı ediliyorlar. Adamına göre muamele…” ifadelerine yer verdi.

“CEMAAT BAKAN”

AKP Gaziantep İl Gençlik Kolları Başkanı Abdullah Korkmaz'ın 17 Aralık 2013’te paylaştığı bir tweet’te “Cemaat bakan oğullarından başlamış işe” dediği görüldü.

FATMA ŞAHİN’E KARŞI ÇIKTI, BABACAN'I ÖVDÜ

Öte yandan Korkmaz’ın diğer paylaşımında Ali Babacan’ı övdüğü, AKP Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in aday gösterilmesine karşı çıktığı görüldü. Korkmaz’ın o paylaşımları ise şöyle:

“AK parti başkanlık koltuğu için 1000 oyum olsa bu gün itibari ile 1000’ni de Ali Babacan’a atardım.”

“Gaziantep büyükşehir adaylığında umarım Fatma hanım aday gösterilmez. Hatta lütfen gösterilmesin!”

“DESTEK AMAÇLI DEĞİL KÖTÜLÜKLERİNİ ANLATAN BİR PAYLAŞIM”

Atmış olduğu tweetlerle ilgili telefonla ulaştığımız Gaziantep AKP Gençlik Kolları İl Başkanı Abdullah Korkmaz, şunları söyledi:

”Geçmişte atmış olduğum tweet’lerde mevcut yapıyı öven yada desteleyen bir cümlem yok. Kaldı ki o dönemde bu yapıyla ilgili olarak FETÖ diye bir tanımlama yoktu. O zamanlar herkes aynı cümleyi kuruyordu. O dönemde söylemiş olduğumuz bu kelime bu yapının destekçisi olduğumuz için değil o zaman cemaat ismi kullanılıyordu ve bende o kesimin kötülüklere başladığına dair atmış olduğum bir tweet. Kaldı ki o dönemde FETÖ diye bir yapıdan hiç kimsenin haberi yoktu. Bu tweet’im kendilerini destekleme amaçlı değil kendilerinin kötülüklerini anlatan bir paylaşımdı.”





