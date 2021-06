AKP’de 18 yıl görev yapan esnaf isyan etti: Nefret ettim, hakkımı helal etmiyorum

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Adana'nın Ceyhan ilçesinde esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi. Akşener'i karşılayan coşkulu kalabalık arasından bir kişi, “Emekliyim açım, kurtar Meral bacım” pankartı açtı.

“DÜKKANI KAPATTIK AMA KİRAM, FATURAM GELMEYE DEVAM ETTİ”

18 yıl boyunca AKP'de yöneticilik ve kurucu kadın kolu başkanlığı yaptığını belirten, “ama nefret ettim, hakkımı helal etmiyorum” diyen takı dükkanı işletmecisi bir kadın esnaf isyan etti.

Salgın sürecinde birer buçuk ay süreyle iki kez dükkanını kapattığını belirten esnaf, “Yerime bakacak kimse yok, tek ben varım. Bakacak kimse olmadığı için ben dükkanımı kapattım. ‘Destek' dediler, hiçbir şekilde yardım alamıyorum. Ben birer buçuk aydan toplam üç ay dükkan kapattım ama benim kiram geldi, toptancıma borçlarım var, faturalarım var. Nasıl yapacağım? Hiçbir şekilde cevap alamadık bu konuda. Bundan mustaribiz” sözleriyle tepkisini dile getirdi.

“HAKKIMI HELAL ETMİYORUM”

“Biliyorsunuz Türkiye'nin genel halini, bizim umudumuz kalmadı, gelecekten umudumuz kalmadı” ifadelerini kullanan esnaf, “Bu arada ben AK Parti kurucu kadın kolu başkanlığı yaptım. 18 yıl AKP'ye hizmet ettim ama nefret ettim… Ben hakkımı helal etmiyorum. (AKP'de) Yöneticilik de yaptım, kadın kolu başkanlığı da yaptım, çok hizmet ettim ama emin olun ben artık hiçbir şekilde…” diye konuştu.

“ESKİDEN 10 KİLO ET ALAN MÜŞTERİM ŞİMDİ 2-3 KİLO ALABİLİYOR”

Bir kasap ise Akşener'in, “İşler nasıl?” sorusuna, “İşler sakin, bir şey yok” diyerek yanıt verdi.

Daha önce 10 kilo et alan müşterilerinin şimdi 2-3 kilo aldığını belirten kasap, “Daha önce alıp, dolabına stoklayanlar şu an günlük alıyorlar. Alım gücü düştü. Daha önce günde 300-400 kilo et satıyorken, şimdi 100 kilo zor… Buradan zor geçiniyoruz” diyerek dert yandı.

“HALK OLARAK BURNUMUZA GELDİ, İNSANLAR CANINA KIYMAYA BAŞLADI”

Giyim eşyaları satan bir esnaf da ürünlerin geliş fiyatlarının sık sık artmasından şikayet ederek, “Her gün artıyor, her gün… Her gün değişiyor fiyatlar. Maalesef her gün daha kötüye gidiyor. Aldığımızı yerine koyamıyoruz. Yerine koyduğumuzu satamıyoruz. Halk olarak da insanların burnuna geldi. İnsanlar canına kıymaya başladı. Bunu hepimiz çok iyi biliyoruz” açıklamasında bulundu.

“HER SEFERİNDE ZAMLI ALIYORUM AMA O ZAMMI ÜRÜNE YANSITMA ŞANSIM YOK”

Eskiden MHP'li olduğunu ancak artık İYİ Parti'yi desteklediğini söyleyen takı ve hediyelik eşya satan bir başka esnaf, dövizdeki artıştan dert yandı.

Dükkanındaki ürünlerin büyük bir kısmını dolar üzerinden aldığını aktaran esnaf, “Hesap yapıyorum; örnek veriyorum, bin dolar mı tuttu, o günkü kurla hesaplıyorum, o paradan veriyorum. Her bir sonraki aldığım üründe ben zamlı alıyorum ama o zammı yansıtma şansım yok. Mümkün değil, aynı oranda (zam) yapma şansımız yok, o yüzden kardan gidiyor” dedi.

“KREDİ BORCU OLMAYAN YOK”

Esnaf, Akşener'in, “Kredi borcunuz var mı?” sorusuna ise, “Olmayan yok herhalde” sözleriyle yanıt verdi.

“BORCUMU NEYLE ÖDEYECEĞİMİ KİMSE SORMADI”

Devletten destek alamamaktan da şikayet eden esnaf, “Hükümetimiz dedi ki, ‘çalışma, para kazanma ama borcunu öde…' Bankayı açtı, sistemleri açtı, vergi dairesini açtı, borcumu neyle ödeyeceğimi hiç kimse sormadı. Sonrasında, ‘hakkınızı helal edin' dedi, ‘biz hakkımızı helal etmiyoruz' dedik” ifadelerini kullandı.

İlginizi Çekebilir Babacan'a zincir market şikayeti: Küçük esnaf ne satacak?