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AKP’de 21 isim çizik yedi… İşte o isimler

AKP'nin yeni 75 kişilik Merkez Karar ve Yürütme Kurulu için adaylar belli oldu. Mevcut MKYK'daki 21 isim çizik yedi. Çizik yiyen isimler arasında Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ile AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal da var.

Güncellenme: 13:36, 24/03/2021
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AKP’de 21 isim çizik yedi… İşte o isimler

AKP 7. Olağan Büyük Kongresi öncezi 50 kişilik MKYK’ın üye sayısı 75'e yükseltildi. Yeni Merkez Karar ve Yürütme Kurulu için adaylar belli oldu. Mevcut MKYK’daki 21 isim çizik yedi. Mevcut MKYK üyesi Vildan Polat yedek üye olarak aday gösterilirken, çizik yiyen isimler şunlar:

  • Ahmet Arslan
  • Ahmet Sorgun
  • Ahmet Tan
  • Cevdet Yılmaz
  • Erol Kaya
  • Eyüp Özsoy
  • Gökçen Özdoğan Enç
  • Harun Karacan
  • Hatice Kübra Öztürk Gökkaya
  • Hatice Merve Tatar
  • İffet Polat
  • Lütfi Elvan
  • Mahir Ünal
  • Mehmet Akif Kalaycı
  • Metin Yavuz
  • Mustafa Ataş
  • Mahmut Atilla Kaya
  • Osman Nuri Gülaçar
  • Tuğba Işık Ercan
  • Yavuz Subaşı
  • Zehra Taşkesenlioğlu Ban
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Yayınlanma Tarihi:13:23,