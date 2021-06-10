AKP’de bir istifa daha…

Yomra Belediye Meclis toplantısında grup kararına uyulmamasıyla başlayan kriz, ilçe başkanı, 5 meclis üyesi ve gençlik kolları başkanı ile yönetiminin istifasıyla devam etti.

Son olarak İlçe Kadın Kolları Başkanı Yeliz Şimşek Özer ile yönetimi istifa dilekçelerini parti yönetimine verdi.

İSTİFALARI GENEL MERKEZDEN GELEN HEYET DEĞERLENDİRECEK

Şimşek ve yönetimindeki isimler istifa dilekçelerini İl Kadın Kolları Başkanı Meryem Sürmen’e teslim etti. Sürmen’in istifa dilekçelerini kabul ettiği ancak işlem yapmayacağı, genel merkezden gelen heyetin vereceği karar doğrultusunda hareket edeceğini öğrenildi.