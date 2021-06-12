AKP’de ‘Gaziantep’ çatlağı büyüyor

Milletvekili Şahin ile MKYK Üyesi Tayyar arasındaki Kılavuzlu Sulaması 4. Kısım için 2021 yılı için ayrılan 80 milyon TL ödeneğin iptal edildiğine ilişkin tartışma, Devlet Su İşleri(DSİ) Genel Müdürlüğü'nün, proje için belirtilen miktarda bir ödenek ayrılmasının söz konusu olmadığını, ihtiyaç duyulması halinde gerekli harcamanın yapılacağı yolundaki açıklamayla yeni bir boyut kazanmıştı.

“ONU DA FERNAS’A VERİN”

Bu açıklama, AKP Gaziantep Milletvekili Ali Şahin cephesinde memnuniyetle karşılanırken, aslen Gaziantep'in İslahiye İlçesi'nden olan Şamil Tayyar ise, tepkisini yine sosyal medyadan paylaştı. Tayyar paylaşımında, “Kılavuzlu sulamasının 2017'de ihalesi yapılan Gaziantep bölümüne 4 yılda 1 metre boru döşenmedi. Bu yılki 80 milyon lira da Maraş'a kaydırıldı. ‘Kral Çıplak' deyince de bugün ‘Belki 10 milyon veririz' demişler. Onu da FERNAS'a verin. 4 yıl kandırdınız, artık kandıramayacaksınız” dedi.

Tayyar'ın son paylaşımında, Kılavuzlu Sulama Projesi için DSİ tarafından verilebileceğini söylediği 10 milyon lira için neden Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin hafif raylı sistem işini yapan FERNAS'ı adres gösterdiği merak konusu oldu. Bu arada Tayyar'ın paylaşımının altına ilginç yorumlar da yapıldı.

VATANDAŞLAR: ANLAMADIM GİTTİ

Bir kullanıcı tepkisini, “Sayın Tayyar benim anlamadığım MKYK üyesi deği misin? Bunu Twitterda yazacağına orada hakkı, hukuku savunsan daha etik olmaz mı? Anlamadım gitti, nedir derdiniz” şeklinde dile getirdi. Bir başka kullanıcı ise, “Bunu başkası yazsa anlayacağız da siz yazınca anlam veremedik. Siz MKYK üyesi olarak sorunu halledemiyorsanız buraya yazınca takipçileriniz mi halledecek?” diye sordu.