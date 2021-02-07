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AKP’de kurallara uyan yok

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AKP İl Başkanlığı ziyaretinde 33 kişiyle  poz verdi. Ne kendisi, ne de yanındakiler maske taktı. Sosyal mesafe kuralına ise kimse uymadı.

Ali Ekber ERTÜRK
Güncellenme: 05:31, 07/02/2021
Haberler Gündem
AKP’de kurallara uyan yok

Korona yasakları AKP'lilere işlemiyor. AKP Bitlis İl Başkanlığı, yasaklara rağmen törenler yapıp, toplantılar düzenledi. Ancak pandemi kurallarını ihlalden bir ceza yazılmadı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AKP İl Başkanlığı ziyaretinde 33 kişiyle  poz verdi. Ne kendisi, ne de yanındakiler maske taktı. Sosyal mesafe kuralına ise kimse uymadı.

AKP Bitlis Milletvekili Cemal Taşar da İl Başkanlığı'nı maskesiz olarak ziyaret etti. Partililerle dirsek dirseğe fotoğraf çektirdi. Mutki İlçesi'nde de köy muhtarlarıyla bir toplantı yapıldı. Toplantıdaki 14 kişiden 1'i maske taktı.

Yayınlanma Tarihi:05:30,