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AKP’de üç isim rekor kırdı: Erdoğan 18 yıldır vazgeçmiyor

AKP kuruluşundan itibaren 7 olağan ve 3 olağanüstü büyük kongre yaptı. 2003’ten itibaren 10 ayrı kongrede sadece 3 kişi değişmedi: Hayati Yazıcı, Ömer Çelik ve Öznur Çalık...

Veli TOPRAK
Güncellenme: 13:30, 25/03/2021
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AKP’de üç isim rekor kırdı: Erdoğan 18 yıldır vazgeçmiyor

Adalet ve Kalkınma Partisi’nin (AKP) 7.Olağan Kongresi'nde parti yönetimindeki kişi sayısı 75'e çıkarıldı ve eski MKYK'dan 22 isim çizildi. İktidar partisinin, bugüne kadar yaptığı 10 ayrı büyük kongrede değişmeyen 3 isim kaldı; Hayati Yazıcı, Ömer Çelik ve Öznur Çalık. Bu 3 isim, 2003'ten itibaren yapılan tüm kongrelerde listede kalmayı başardı.

ERDOĞAN'I GEÇTİLER: AKP olağan kongrelerini 2003, 2006, 2009, 2012, 2015, 2018 ve 2021'de yaptı. Üç defa da (2014, 2016 ve 2018) olağanüstü kongreye gidildi. Olağanüstü kongrelerde 2014'te Ahmet Davutoğlu genel başkan seçildi, 2016'da Binali Yıldırım ve 2018'de 4 yıl aradan sonra Erdoğan yeniden partinin başına geçti. Erdoğan, 2014-2018 arasında AKP yönetiminden ayrı kaldı. İşte 2003-2021 arasındaki 10 ayrı kongrede de MKYK üyeliğini devam ettiren 3 isim:

Hayati Yazıcı

AVUKATI-HEMŞEHRİSİ-YAKIN KURMAYI: Hayati Yazıcı (69) aslen Rizeli. Hakimlik yaparken avukatlığa geçti. Siyasete ANAP'ta başladı. Erdoğan'ın avukatlığını uzun yıllar yaptı. Özellikle Erdoğan'ın Pınarhisar Cezaevi günlerinde yakınlığı arttı. AKP'nin kurucularından oldu. Teşkilat Başkanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Başbakan Yardımcılığı yaptı. Yaklaşık 25 yıldır Erdoğan'ın yakın çevresinde ve kurmay ekibinde. Partinin Siyasi İşler Başkanlığı'nı yürütüyor. Şimdiye kadar yapılan partinin tüzük ve parti program değişiklerinden imzası var.

Ömer Çelik

AKP'NİN ENTELEKTÜEL BEYNİ: Ömer Çelik (53), Adana doğumlu ancak ailesinin Mardin'den göçtüğü belirtiliyor. Erdoğan'la İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminden itibaren yol arkadaşı ve siyasi danışmanı. Uzun yıllar köşe yazarlığı yaptı. AKP'nin kurucu ismi oldu ve Kültür, Turizm Bakanlığı, AB Bakanlığı ve Başmüzakereci görevlerinde bulundu. AKP'nin entelektüel beyni olarak biliniyor. Siyasi zekası ve kültür adamı yönü öne çıkıyor. Siyasi hırsı yok ama Erdoğan'ın vazgeçilmez isimlerinden biri oldu. Halen bekar.

Öznur Çalık

DYP KÖKENLİ: Öznur Çalık (56), aslen Malatyalı. Bu ilde uzun yıllar eczacılık yaptı. Siyasete DYP'de başladı, bu partide Kadın Kolları Başkanlığı ve 1995-1999 seçimlerinde milletvekili adayı oldu. 2003'te AKP MKYK'ya girdi ve 2007'de ilk kez milletvekili seçildi. 2007, 2011, Haziran 2015, Kasım 2015 ve 2018 milletvekili seçiminde 5 dönemdir vekil seçiliyor. Ahmet Davutoğlu döneminde Genel Başkan Yardımcılığı yaptı.

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Yayınlanma Tarihi:13:12,