AKP’den Akşener’e ‘minnoş’ tepkisi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ABD Başkanı Biden’ın 1915 olayları hakkında ‘soykırım’ ifadesini kullanması sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaptığı açıklamaya sert tepki gösterdi.

Akşener TBMM’deki grup toplantısında yaptığı konuşmasında “Vatandaşlarımızın gözü kulağı sayın Erdoğan’a çevrildi. Bir baktık ki kafası bozulana posta koymakla övünen dünya lideri gitmiş yerine pek bir terbiyeli, şeker, pek bir minnoş Mr. Erdogan gelmiş” ifadelerini kullandı.

“AMAÇ BİDEN’A TEPKİ GÖSTERMEK DEĞİL”

AKP Sözcüsü Ömer Çelik ise Akşener’in bu sözlerine Twitter hesabından yanıt verdi. Çelik yaptığı paylaşımda “Bu açıklamalarda ABD Başkanı Biden’a tepki göstermek değil Biden üzerinden Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef almak gibi bir kasıt açıkça kendisini göstermektedir. Biden’dan daha çok Cumhurbaşkanımızı hedef alan ifadeler kullanılmasının maksadı açıktır” dedi.

“DIŞ ÇEVRELERE DESTEK VERMEKTEN İBARETTİR”

Çelik Twitter hesabından, şunları kaydetti:

* Her vesileyle Cumhurbaşkanımıza saldıranlar ise bu mücadelenin yıpratılması için çalışıyorlar. Dış dünyada son zamanlarda Cumhurbaşkanımıza yapılan saldırıların ana sebebi, Karabağ’da Azerbaycan’a verdiğimiz destek ile Türkiye’nin yakın bölgesindeki jeopolitik stratejisinde geri adım atmamasıdır.

* Keşke muhalefet adına konuşanlar bu husumet cephesinin parçası olmasaydı. Dolayısıyla dış politikamızın bizi bu noktaya getirdiğini öne süren muhalefet, aslında milli çıkarlarımızdan vazgeçmeyi, geri adım atmayı teklif etmekte, dış politikada bağımlılığı bir politika olarak benimsiyor gözükmektedir.

* Cumhurbaşkanımızın, Türkiye Cumhuriyeti’nin hak ve menfaatlerini koruma konusunda tavizsiz ve kararlı olduğu izaha muhtaç değildir. Birileri bu konularda sadece husumet diliyle konuşurken, Cumhurbaşkanımız milletimizin diliyle en kararlı politikalara imza atmaktadır.

* Cumhurbaşkanımıza karşı kullanılan çirkin ifadeler sadece milletimize iftira atan dış çevrelere destek vermekten ibarettir. Milletimiz nezdinde bir hükmü ve değeri yoktur. Milletimize ve tarihimize yönelik iftiraya ‘ama’sız tepki gösteremeyen, sözde milliyetçilik adına milli çıkarlarımızdan vazgeçmemizi salık verenlerin tutumunu milletimize ve tarihe havale ediyoruz.