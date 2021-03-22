AKP’den Ayasofya Camii Baş İmamı Mehmet Boynukalın’a tepki

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, sosyal medya hesabından Ayasofya Camii Baş İmamı Mehmet Boynukalın'a seslendi.

Gündeme dair sık sık açıklamalarda bulunan Boynukalın’a eleştiride bulunan Turan şu ifadeleri kullandı;

“Ayasofya’nın açılışı gibi tarihi bir meydan okumayı gölgede bırakacak bir tavırla sürekli polemiklerin içinde olmanız Ayasofya için bedel ödeyen herkesi üzmekte! Bir siyasi değil, kardeşiniz olarak bu mecrada/usulle olmanızın kimseye faydası olmadığı kanaatindeyim” açıklamasını yaptı.

“FAİZLE MÜCADELE ETMEK İSLAM'IN EMRİDİR”

Daha önce laikliği, kadın erkek eşitliğini ve İstanbul Sözleşmesi’ni hedef alarak tepki çeken ifadeler kullanan Ayasofya baş imamı Mehmet Boynukalın, en son ekonomiye el atmıştı.

Boynukalın, “Faizin azaltılması ve sonunda tamamen kaldırılması hem İslam'ın hem de aklın gereğidir. Güçlü ekonomilerde faiz % 0-1 arasında. O sebeple faizcilerle mücadele etmek de İslam'ın bir emridir. Önceki tivitim biraz da bununla ilgilidir” ifadelerini kullanmıştı.

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