Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

AKP’den Berat Albayrak açıklaması

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, “CHP’nin Albayrak’ı hedef alan kirli dili, bir iftira furyası ile birlikte linç kampanyasıdır. CHP’nin bu çirkin dilini kınıyoruz” dedi.

Güncellenme: 21:07, 21/02/2021
HaberlerGündem
AKP’den Berat Albayrak açıklaması

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, CHP’nin Berat Albayrak’ı hedef alan sözlerine sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Sözcü Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi;

*CHP'nin Sn Albayrak'ı hedef alan kirli dili, bir iftira furyası ile birlikte linç kampanyasıdır. CHP'nin bu çirkin dilini kınıyoruz, Türk siyasetine yakışmadığını ve iftira kampanyası olduğunu bir kez daha vurguluyoruz.

*CHP adına konuşanları her gün farklı bir yalan ve iftira kampanyası ile gündeme gelmek yerine, ana muhalefet sorumluluğu ve ağırlığına yakışacak ‘temiz siyaset'e davet ediyoruz. Aksi halde kendi kendilerine iftira siyasetini yakıştırmaya devam edeceklerdir. İHA

İlginizi ÇekebilirCHP'den yeni 'Berat Albayrak' soruları: Kimler susturuyor?CHP'den yeni 'Berat Albayrak' soruları: Kimler susturuyor?İlginizi ÇekebilirBerat Albayrak'tan CHP'ye davaBerat Albayrak'tan CHP'ye davaİlginizi ÇekebilirCHP'den Berat Albayrak açıklamasıCHP'den Berat Albayrak açıklaması
AKP Berat Albayrak CHP dava Maliye Bakanı Ömer Çelik sosyal medya Sözcü Twitter
Yayınlanma Tarihi:21:06,