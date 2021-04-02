AKP’den Güney Kıbrıs Rum Kesimi’ne tepki

AKP Sözcüsü Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

* Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nin EOKA terör örgütünün 65'inci yılını anan bir pul bastırmasını lanetliyoruz. EOKA bir katliam şebekesidir. Kıbrıs Türklerini acımasızca öldüren bu terör örgütü ancak lanetle anılabilir.

* Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nin EOKA'yı anması hala bu cinayet şebekesine destek verdiğini gösteriyor. Kıbrıs Türkü bu cinayet örgütleriyle savaşarak var oldu ve var olmaya devam edecek.

* Türkiye, Kıbrıs Türk davasının sonsuza kadar destekçisidir. Her türlü cinayet şebekesini alt edecek irademiz vardır. Hiç kimse KKTC'nin meşru hak ve menfaatlerini gasp edemeyecektir.

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