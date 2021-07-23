AKP’den istifa edip Gelecek Partisi’ne geçti! Rozeti Davutoğlu taktı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Konya'da bayram ziyaretleri gerçekleştirdi. Bugün memleketi Taşkent'te esnaf ve vatandaşlarla bayramlaşan Davutoğlu, daha sonra Karaman’ın Sarıveliler ilçesine geçerek partisinin Sarıveliler ilçe binasının açılışını gerçekleştirdi.

2 BELEDİYE MECLİS ÜYESİ GELECEK PARTİSİ’NE KATILDI

Gelecek Partililere ve vatandaşlara hitaben konuşma gerçekleştiren Davutoğlu, Gelecek Partisi'ne geçiş yapan Sarıveliler AKP Belediye Meclis üyesi Celal Yavuz ve Demokrat Parti Meclis üyesi Ali Alkan'a da rozetlerini taktı.

BELEDİYE BAŞKANI DA GELECEK PARTİSİ’NE KATILMIŞTI

31 Mart 2019 Yerel Seçimleri'nde bağımsız olarak Karaman Sarıveliler Belediye Başkanı seçilen Halil Kulak da Gelecek Partisi’ne geçerek partinin kurucuları arasında yer almıştı.

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