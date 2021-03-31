AKP’den kalan borçlar yüzünden MHP başkanın makam odasına icra geldi

AKP’li Salim Çınar döneminde iddialara göre 3 bin 204 nüfuslu Erbaa’ya bağlı Gökay Belde Belediyesi 2 milyon liraya sokakları parke taş kaplamak için ihale yaptı. İhaleyi AKP’li İl Genel Meclisi üyesi olan Mesut Er’in kardeşlerine ait şirket aldı. Ve bu dönemde şirkete ödeme yapan belediyenin 800 bin lira borcu kaldı. 31 Mart seçimlerinden sonra belediye başkanlığını MHP’li Osman Akbulut kazandı. Belediye Başkanı Akbulut da şirkete ödeme yapmaya devam etti.

MÜFETTİŞLER 1 MİLYON LİRA FAZLA ÖDEME TESPİT ETTİ

MHP’li Başkan Osman Akbulut 2 yıl içinde borcuna karşılık yaklaşık 410 bin lira ödeme yaptı. Ancak İçişleri Bakanlığından denetleme yapan müfettişler belediyenin fazla para ödemesi yaptığını ve şirketten alacaklı olduğunu ortaya çıkardı. Başkan Akbulut, şirketle görüşerek artık ödeme yapmayacaklarını çünkü belediyenin alacaklı durumda olduğunu bildirdi. Ancak şirket, faiziyle birlikte yaklaşık 800 bin lira olan alacağını tahsil etmek için belediyeyi icraya verdi.

MAKAM ODASI İLE MAKAM ARABASINA EL KONULDU

Şirket avukatları ve icra memurları jandarma eşliğine belediye binasına giderek, Başkan Osman Akbulut’un makam odasında bulunan masa, sandalye, bilgisaray gibi malzemeler ile makam otosu olarak kullanılan araca el koydu. Başkan Akbulut, haciz işlemlerini durdurmak için mücadele etse de eşyalar odasından çıkarılırken ve kamyona yüklenirken şaşkınlıkla izledi.

ŞİRKETEN PARA ALMAYI BEKLERKEN İCRA GELDİ

Yaşadığı şoku Sözcü’ye anlatan Belediye Başkanı Osman Akbulut, belediye avukatının defalarca şirketi aradığını ancak telefonlara bakmadıklarını söyledi. Borcun kendi döneminde olmadığını ve söz konusu şirketle iş yapmadıklarını dil getiren Başkan Akbulut, “Şirket AK Parti İl Genel Meclisi üyesi Mesut Er’in ailesine ait. Sanırım kendisi de yönetimdedir. Benden önceki dönemde yaklaşık 2 milyon liralık parke işi yapmışlar. Bir kısmı ödenmiş. Geriye faizleriyle birlikte 800 bin lira civarı borç kalmıştı. Benim dönemimde bu firmaya başka borç yapılmadı. Mevcut borcun da 410 bin liralık kısmını 2 yıl içinde ödedik. Belediye hesaplarında inceleme yapan müfettiş, ilgili firmaya daha önceki yönetim döneminde 1 milyon 116 bin lira fazladan ödeme yapıldığını rapor etti. Bunun üzerine biz ödemeleri durdurduk. Çünkü belediyemizce fazla ödeme yapılan şirketten biz alacaklı duruma geçmiştik. Bu durumu şirket yetkilileri ile görüşmemize rağmen, bir sonuç elde edilemedi. Biz şirketten para almayı beklerken masa ve sandalyelerimize el konuldu” dedi.

BELEDİYEYİ 6 MİLYON LİRA BORÇLA DEVRALDI

31 Mart seçimlerinden sonra koltuğa oturan Osman Akbulut, belediyeyi 6 milyon lira borçla devraldığını belirterek, “Kamuya olan borçları yapılandırıp ödüyoruz. Başımıza gelen bu durumu da teşkilatımıza bildirdik. Sandalye, tabure birde sehpa bulup olmadı bağdaş kurup yere oturarak görevimizi yaparız” diye konuştu.