AKP’den Kürşat Ayvatoğlu açıklaması

Uyuşturucu madde kullanırken çekilen görüntülerinin sosyal medyada yayılması üzerine ikinci kez gözaltına alınan ve ilk savunmasında kullandığı maddenin pudra şekeri olduğunu söylemesi üzerine serbest bırakılan Kürşat Ayvatoğlu ile ilgili AKP’den bir açıklama geldi.

AKP Grup Başkanı Naci Bostancı, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda “bir kötü örnek” üzerinden “troller” tarafından kampanya yapıldığını savundu.

“ADALET GEREĞİNİ YAPAR”

Bostancı, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Hukuk dışı her kişi için adalet çalışır gereğini yapar. Toplumu temsil eden partilere karşı bir kötü örnek üzerinden kampanya yapmak ancak trollerin işi olabilir. Sosyal medyanın karanlık dehlizlerinde yitirilen akıl sadece kendine ve nihayetinde topluma ve demokrasiye zarar verir.”

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