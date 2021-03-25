AKP’den lebaleb kongre için ilginç açıklama: Yatay çekimden öyle görünüyor

AKP’nin dün Ankara’da gerçekleştirdiği ve Türkiye’nin dört bir yanından delege ve partililerin katıldığı AKP 7’nci Olağan Büyük Kongre’si pandemi kurallarının hiçe sayılması nedeniyle eleştirilerin hedefi oldu. Toplumun her kesiminden tepki alan kongredeki manzaraya ve corona salgını nedeniyle getirilen kısıtlama ve kurallara uyulmadığı yönündeki eleştirilere AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan yanıt verdi.

“KÜÇÜMSENEMEYECEK BİR MESAFE VARDI”

Haber Global’in canlı yayınında konuşan Özkan şunları söyledi:

* Siz de takdir edersiniz ki; oradaki yatay çekimi dikkate aldığınız zaman, 1 kilometrelik alanda insanlar adeta üst üste binmiş gibi görünüyor. Oysa ki; o kalabalığın içinde bulunduğunuz zaman orada çok da küçümsenmeyecek bir mesafe var.

* Yani ben orada yatay bir kamera çekiminin yanılttığını düşünüyorum. İnanın su içmek için zaruret haricinde hiçbir şekilde teşkilat mensuplarımızın maske, mesafe, temizlik kurallarına riayetsizlik göstermediğinin altını çizmek lazım. Bu konuda bir hassasiyet vardı.

“İL KONGRELERİ ARTIŞA SEBEP OLMADI”

İl kongrelerinde de tüm tedbirlerin alındığını, kongre yapılan bütün illerde Covid-19 vaka sayılarını çıkarttıklarını ve herhangi bir artış gözlemlemediklerini öne süren Özkan sözlerini şöyle sürdürdü:

* Bu anlamda göreceksiniz önümüzdeki 1 haftalık süreçte yine gözlemlenecektir Türkiye genelinde vaka artışında herhangi bir değişiklik olmayacağını göreceğiz.

“YATAY ÇEKİMDEN ÖYLE GÖRÜNÜYOR”

* Özellikle kongre alanına gelen tüm delegeler testlerden geçirilmiştir. Trübünlerde ise maske mesafeyi kontrol almaya çalıştık. O kalabalıktan bir şekilde geçip kongre alanına biz de geldik.

Orada yatay çekimden ötürü alan dar olarak görünüyor ve kalabalık iç içe geçmiş gibi yansıyor. Bu konuda bir hassasiyetimiz vardı orada riski artıracak bir durum yoktur. Maske, mesafe, temizlik konusunu özenle dikkat ettik. Burada bir vaka artışı falan olmayacak.

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