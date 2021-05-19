AKP’den ‘lebalep’ seçim mitingi

2014 yılında nüfusunun 2 binden az olması nedeniyle Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Göney beldesi, köy statüsüne dönüştürülmüştü. 7 yıl aradan sonra Resmi Gazete'de yayımlanan kararla yeniden belde statüsünü kazandı. İçişleri Bakanlığı tarafından onaylanan kararla Güney beldesi, tüzel kişilik kazanarak belediye seçimlerine katılma hakkı kazandı.

6 HAZİRAN'DA SEÇİME GİDİLECEK

Güney beldesinde belediye başkanlığı ve belediye meclis üyeliği için 6 Haziran'da ara seçim yapılacak.

Aralarında Gelecek ve DEVA Partisi’nin de bulunduğu 20 parti de bu seçime girmeye hak kazanırken, seçim yapılıncaya kadar Sinanpaşa Kaymakamı Kübra Demirer, belediye başkanı olarak görevlendirildi.

AKP'Lİ HEYET BELDEYE GİTTİ

Güney Beldesi'nde yapılacak seçimler öncesi aralarında AKP Afyon milletvekilleri Ali Özkaya, İbrahim Yurdunuseven, Veysel Eroğlu, AKP’li Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ve İl Başkanı Hüseyin Ceylan Uluçay'ın da bulunduğu heyet beldeye gitti.

Heyet beldede önce konvoy yaptı, sonra meydanda corona virüsü salgınına rağmen ‘lebalep’ miting yaptı. Miting sırasında corona tedbirlerinden sosyal mesafe hiçe sayıldı.

“COŞKULU BİR MİTİNG GERÇEKLEŞTİRDİK”

Miting anına ait fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşan AKP'li Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek şu notu düştü:

* AK Parti Vekillerimiz Veysel Eroğlu, Ali Özkaya, İbrahim Yurdunuseven, İl Başkanımız Hüseyin Ceylan Uluçay, Belediye Başkan Adayımız Erol Karabacak ve İGM Başkanımız Burhanettin Çoban'ın katılımıyla Beldemizde coşkulu bir miting gerçekleştirdik.

* Milletimizin teveccühü ile seçimlerde oy oranımızın yüzde 90 olacağını şimdiden belirlemiş.

* İnşallah Güney Beldemizi AK Belediyecilik ile tanıştıracağız. Erol Başkanımızın güzel hizmetlere imza atacağına inancımız tamdır.

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