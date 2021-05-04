AKP’den polis ve bekçilere toplu iftar yemeği

Eskişehir’de AKP ilçe teşkilatı tarafından açık havada bekçi ve polisler için iftar yemeği tertip edildi. Pandemi nedeniyle toplu iftar yemeklerinin yasak olmasına rağmen AKP ilçe teşkilatının iftar organizasyonu yapması, vatandaşlara ‘kurallar kişilere göre mi değişiyor?’ dedirtti.

SOSYAL MESAFE UNUTULDU

İçişleri Bakanlığı tarafından geçtiğimiz haftalarda tüm illere gönderilen genelgede, vatandaşların toplu katılım gösterdiği iftar, sahur gibi kalabalık grupları bir araya getiren her türlü etkinliğe ve iftar çadırlarına müsaade edilmeyeceği açıklanmasına rağmen Eskişehir’de AKP Tepebaşı ilçe Başkanlığı tarafından polis ve bekçiler için iftar yemeği düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da kabine toplantısı sonrasında ‘Ramazan ayında toplu iftar ve sahur yapılamayacak’ ifadelerine rağmen düzenlenen iftar yemeği şaşkınlık yarattı. Dünyayı etkisi altına alan corona virüs salgını sebebiyle şehirlerde alınan birçok önlem kapsamında, polis teşkilatı ve bekçilerin de yoğun tempoyla sokaklarda nöbet tutmaya devam ettiğini belirten AKP Tepebaşı ilçe Başkanı Hakan Çizmelioğlu, görev başındaki polis ve bekçilere destek olmak, onlara moral vermek adına emniyet mensuplarıyla birlikte iftar yaptıklarını söyledi.

Eskişehir Tepebaşı ilçesi Yeşiltepe Mahallesi'nde açık havada gerçekleşen iftar yemeğinin pandemi koşullarına özen gösterilerek düzenlendiği belirtilmesine rağmen, iftar yemeğinde sosyal mesafe ve mesafe kuralına dikkat edilmemesi dikkat çekti.