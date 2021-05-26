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AKP’den Süleyman Soylu ve Binali Yıldırım açıklaması

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, "İllegal mafyatik bir kişinin iftiraları gündeme getiriliyor. AK Parti MYK'sı, Süleyman Soylu'yla ilgili, eski Başbakanımızla ilgili bu iddiaları en güçlü şekilde reddetmektedir" dedi.

Güncellenme: 17:21, 26/05/2021
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AKP’den Süleyman Soylu ve Binali Yıldırım açıklaması

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısı gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Suç örgütü lideri Sedat Peker’in iddialarıyla ilgili değerlendirmede bulunan Çelik şu ifadeleri kullandı;

*İllegal mafyatik bir kişinin, İçişleri Bakanı ve Binali Yıldırım hakkındaki iddiaları gündeme getiriliyor. Sedat Peker’in iddialarını AK Parti MYK’sı en güçlü şekilde reddediyor. Biz güçlü bir siyaset hareketiyiz.

*Bu illegal mafyatik alanların siyasete konu olmasının yanlış olduğunu söyledim. Siyasetin sivil dinamikleri içinde olmaması gereken bir şey yaptıkları.

*İllegal alandan yöneltilen iddiaları, kendi muhalefetlerini inşa etmek gibi tarihi bir hata yaptılar. Siyasetin referansı hiçbir zaman suç örgütü olmamalı. İçişleri Bakanımız, eski başbakanımız hedef alınıyor.

*Diyorlar ki söylenenlerin açığa çıkması için ne yapacağız. Zaten arkadaşlarımızın kendileri yargı mensuplarına başvuruyor.

*Biz bu oyunların her zaman farkındayız. Devletimizin, İçişler Bakanımızın hedef alınarak nereye varılmak istendiğini görüyoruz.

*Görevdeki arkadaşlarımızın istifasını isteyenler, suç örgütlerinin söylemlerini referans almak siyaset yapmak anlamına gelmez. Bu siyasetçinin kendisini suç örgütlerine kullandırması anlamına gelir.

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AK Parti AKP Binali Yıldırım Ömer Çelik Süleyman Soylu
Yayınlanma Tarihi:17:07,