AKP’den Süleyman Soylu ve Binali Yıldırım açıklaması

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısı gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Suç örgütü lideri Sedat Peker’in iddialarıyla ilgili değerlendirmede bulunan Çelik şu ifadeleri kullandı;

*İllegal mafyatik bir kişinin, İçişleri Bakanı ve Binali Yıldırım hakkındaki iddiaları gündeme getiriliyor. Sedat Peker’in iddialarını AK Parti MYK’sı en güçlü şekilde reddediyor. Biz güçlü bir siyaset hareketiyiz.

*Bu illegal mafyatik alanların siyasete konu olmasının yanlış olduğunu söyledim. Siyasetin sivil dinamikleri içinde olmaması gereken bir şey yaptıkları.

*İllegal alandan yöneltilen iddiaları, kendi muhalefetlerini inşa etmek gibi tarihi bir hata yaptılar. Siyasetin referansı hiçbir zaman suç örgütü olmamalı. İçişleri Bakanımız, eski başbakanımız hedef alınıyor.

*Diyorlar ki söylenenlerin açığa çıkması için ne yapacağız. Zaten arkadaşlarımızın kendileri yargı mensuplarına başvuruyor.

*Biz bu oyunların her zaman farkındayız. Devletimizin, İçişler Bakanımızın hedef alınarak nereye varılmak istendiğini görüyoruz.

*Görevdeki arkadaşlarımızın istifasını isteyenler, suç örgütlerinin söylemlerini referans almak siyaset yapmak anlamına gelmez. Bu siyasetçinin kendisini suç örgütlerine kullandırması anlamına gelir.

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