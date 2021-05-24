AKP’li başkan, belediyenin imkanlarını kendisi için kullanmış

Aksaray'ın Sarıyahşi ilçesinde bir vatandaş, AKP'li ilçe belediye başkanı Fatih Ünsal'a ait olduğunu ileri sürdüğü evin avlusunun belediyeye ait itfaiye aracıyla belediye personelini yıkattığı görüntüleri sosyal medyada paylaştı.

Yayımladığı görüntülerde belediye başkanına “Parasını ödüyor musun? Fişini paylaş da görelim” diyen vatandaş, “Tarih 12 Mayıs, saat 14:20. Sariyahşi Belediyesi itfaiyesi, belediye başkanının avlusunu yıkıyor. Sarıyahşi ilçesi sakinleri, siz avlunuzu itfaiye aracı ile yıkatabildiniz mi?

Belediye başkanının evinden akan su vatandaşın evine doluyor. Geçtiğimiz Ramazan arefesinde de aynı görüntüleri çekmiştim. Belediye başkanım parasını ödüyor musun? Fişini paylaş da görelim. Vatandaş perişan ve sesini çıkartamıyor. Ben bundan başka avlusunu yıkatan belediye başkanı görmedim. Görmeyenler de görsün diye çekiyorum. Belediye başkanı kendine ve cebine çalışıyor” ifadelerini kullandı.

“HALKA HİZMET ETMEK YERİNE BELEDİYE İMKANLARINI KENDİSİ İÇİN KULLANIYOR”

Belediye başkanının belediye imkânlarını kendisi için kullandığını ifade eden CHP Aksaray İl Başkanı Ali Abbas Ertürk, şunları söyledi:

“Geçtiğimiz günlerde Sarıyahşi ilçesine ziyarette bulunduk. Bölgede belediye başkanı hakkında birçok tespitte bulunduk. Belediye başkanı halka hizmet yerine belediye imkânlarını birçok kez kendisi için kulanmış. Belediyeye ait iş makineleri, belediye başkanına ait işyeri ve inşaatlarda çalıştırılmış. Belediyeye ait atıl bir vaziyette bulunan futbol sahasındaki tribün demirlerinin belediye başkanına ait özel mülkte kullanılmış.

Başkanın Devletin sulama göletine kaçak boru takarak yonca tarlasını bile sulatmış. Bunların yanından belediye araç bakım ve otoparkında belediye başkanına ait biçerdöver ve araçlarının bakımının yapıldığını da örendik. Bunlara benzer birçok konuyu yaptığımız basın açıklamasıyla belediye başkanına sorduk ama cevap alamadık.”