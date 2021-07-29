AKP’li Başkan “Çöpleri temizledik” dedi ama…

İlçenin Engiz Mahallesi’nde bayramın ilk günü yaşanan olayda, belediyeye ait çöp toplama araçlarının mera olan ve vatandaşlara ait yaklaşık 100 bal kovanı bulunan bölgede açılan çukura çöpleri döküp üstünü kapatırken yakalandı. Çöplerin dökülmesi ve kapatılması İbrahim Akkuş adlı bir vatandaş tarafından saniye saniye görüntülenirken, belediye de CİMER’e şikayet edildi. SÖZCÜ’nün yaptığı haberin ardından açıklama yapan belediye ise çöplerin yanlışlıkla döküldüğünü ve temizlediğini ileri sürdü.

BELEDİYE: ÇÖPLER TEMZİLENDİ 2 PERSONELE SORUŞTURMA AÇILDI

19 Mayıs Belediyesi’ne ait sosyal medya hesabından 26 Temmuz günü yaptığı açıklamada, “22 Temmuz 2021 perşembe günü, Çevre Koruma Kontrol Müdürlüğümüze bağlı 2 personelin yanlışlıkla habere konu olana dökmüş oldukları çöpler, bilgimiz olduğu anda hemen temizlenmiş ve çöp transfer merkezine gönderilmiştir. Ayrıca bahse konu olan 2 personel hakkında idari soruşturma başlatılmıştır” ifadeleri kullandı.

Başkan Osman Topaloğlu ise 22 Temmuz günü yerel bir gazeteye yaptığı açıklamada ise, çöplerin çıkarılıp Bafra’ya gönderildiği ileri sürülmüştü.

KAMYONLARCA ÇÖP ÇIKTI

Belediyenin yaptığı açıklamadan sonra bayram tatilinin bitmesiyle birlikte jandarma ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri bölgeye giderek inceleme yaptı. Belediyeye ait iş makinesiyle kapatılan çukur açılarak kamyonlara yüklendi. Çöpler kamyonlar ile Samsun Büyükşehir Belediyesi’ne ait Katı Atık Depolama Tesislerine gönderildi. Belediyeyi suç üstü yakalayan İbrahim Akkuş, mera alanına dökülen çöpler nedeniyle Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün belediyeye karşı sergileyeceği tutumu merak ettiğini söyleyerek, olayın takipçisi olacağını dile getirdi.

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