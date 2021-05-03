AKP’li başkan genelgeye uymadı, toplu iftar yaptı

İçişleri Bakanlığı’nın 81 il valiliğine gönderdiği genelgede, Ramazan ayında toplu iftarların yasaklandığı bildirilmişti. Kocaeli AKP’li Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, bakanlığın genelgesine uymadı.

Türkiye vaka sayılarındaki artışın önüne geçebilmek için tam kapanma yaşarken, Belediye Başkanı Kocaman, İçişleri Bakanlığı’nın toplu iftarı yasaklayan genelgesini ihlal ederek, Fen İşler Müdürlüğü personeliyle toplu iftar yaptı.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Kocaman, “Rabbim niyetlerimizi kabul eylesin. Bu akşam orucumuzu fen işlerimize bağlı çalışma arkadaşlarımızla sahada açtık” diyerek toplu iftarın görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.