AKP’li başkan kendini böyle savundu: Bölgedeki tek şirket ailemin

Malatya’da Yeşilyurt Belediyesi tarafından yapılan Top Söğüt Villaları’nda kullanılan gaz betonun ve park inşaat alanında kullanılan betonun AKP'li Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ın aile şirketi Çınar Beton tarafından temin edildiğinin ortaya çıkması sonrası yeni gelişme…

Bir açıklama yapan Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Malatya’da gaz beton üretiminin yapılmaya başlanmasıyla işleri azalan bu şahış ticari çıkarını siyasi alana çekerek iftira atmıştır” diyerek, şunları söyledi:

– Söz konusu yayında bahsi geçen projeler Kamu İhale Kanunu çerçevesinde yapılmış ihaleler sonucunda yasal yükleniciler tarafından yapılan işlerdir. Kullanılacak malzemelerin seçimi konusunda şahsımın ve belediyenin herhangi bir birimin yönlendirmesi söz konusu olamaz. Söz konusu işler nedeniyle belediyemiz herhangi bir alım yapmamıştır. Kaldı ki yapılan ihale kapsamında da mümkün değildir.

FARKLI BİR MARKANIN BAYİİSİ

– Şirketler kendi menfaatlerini gözeterek ticari faaliyetlerini organize ederler. İlgili yüklenici şirketler de bu kapsamda hareket etmişlerdir. Belirtmekte fayda var ki aileme ait olan firma Doğu Anadolu Bölgesi ve dolayısıyla Malatya ile çevresinde gaz beton imalatı yapan tek firmadır. Esasen söz konusu haberin servis ediliş sebebi, milletvekilliği görevi de yapan ve söz konusu yayında açıklamalarına yer verilen şahsın gaz beton alanında farklı bir markanın bayiliğini yapmasına dayanmaktadır.

– Malatya ilinde gaz beton üretiminin yapılmaya başlanmasıyla işleri azalan bu şahıs, ticari çıkarını siyasi alana çekerek iftira atmıştır. Esasen genel başkan yardımcılığını yaptığı siyasi parti ve kendisinin terör örgütleri ve teröristlerle ahlak, edep ve insanlıktan uzak ilişkilere dayalı siyaset tarzı ilimiz için utanç kaynağıdır.