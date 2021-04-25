Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

AKP’li başkan kendini böyle savundu: Bölgedeki tek şirket ailemin

Malatya'da Yeşilyurt Top Söğüt Villaları'nda kullanılan betonun AKP’li Başkan Mehmet Çınar’ın aile şirketinden temin edildiğini SÖZCÜ ortaya çıkarmıştı. Çınar, projelerin kamu ihale kanunu sonucunda yapıldığını belirterek "Aileme ait olan firma, Doğu Anadolu Bölgesi ve dolayısıyla Malatya çevresinde gaz beton imalatı yapan tek firmadır” dedi.

Evren DEMİRDAŞ
Güncellenme: 13:32, 25/04/2021
HaberlerGündem
AKP’li başkan kendini böyle savundu: Bölgedeki tek şirket ailemin

Malatya’da Yeşilyurt Belediyesi tarafından yapılan Top Söğüt Villaları’nda kullanılan gaz betonun ve park inşaat alanında kullanılan betonun AKP'li Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ın aile şirketi Çınar Beton tarafından temin edildiğinin ortaya çıkması sonrası yeni gelişme…

Bir açıklama yapan Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Malatya’da gaz beton üretiminin yapılmaya başlanmasıyla işleri azalan bu şahış ticari çıkarını siyasi alana çekerek iftira atmıştır” diyerek, şunları söyledi:

Çınar, “136 adet daire ve 6 adette dükkanın yer aldığı konutlarımızın inşaatını yakından takip ediyoruz” demişti.

– Söz konusu yayında bahsi geçen projeler Kamu İhale Kanunu çerçevesinde yapılmış ihaleler sonucunda yasal yükleniciler tarafından yapılan işlerdir. Kullanılacak malzemelerin seçimi konusunda şahsımın ve belediyenin herhangi bir birimin yönlendirmesi söz konusu olamaz. Söz konusu işler nedeniyle belediyemiz herhangi bir alım yapmamıştır. Kaldı ki yapılan ihale kapsamında da mümkün değildir.

FARKLI BİR MARKANIN BAYİİSİ

– Şirketler kendi menfaatlerini gözeterek ticari faaliyetlerini organize ederler. İlgili yüklenici şirketler de bu kapsamda hareket etmişlerdir. Belirtmekte fayda var ki aileme ait olan firma Doğu Anadolu Bölgesi ve dolayısıyla Malatya ile çevresinde gaz beton imalatı yapan tek firmadır. Esasen söz konusu haberin servis ediliş sebebi, milletvekilliği görevi de yapan ve söz konusu yayında açıklamalarına yer verilen şahsın gaz beton alanında farklı bir markanın bayiliğini yapmasına dayanmaktadır.

– Malatya ilinde gaz beton üretiminin yapılmaya başlanmasıyla işleri azalan bu şahıs, ticari çıkarını siyasi alana çekerek iftira atmıştır. Esasen genel başkan yardımcılığını yaptığı siyasi parti ve kendisinin terör örgütleri ve teröristlerle ahlak, edep ve insanlıktan uzak ilişkilere dayalı siyaset tarzı ilimiz için utanç kaynağıdır.

İlginizi ÇekebilirBelediye başkanı betonu aile şirketinden almışBelediye başkanı betonu aile şirketinden almış
aile AKP Almanya Malatya söz Sözcü Terör
Yayınlanma Tarihi:13:28,