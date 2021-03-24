AKP’li başkan kongre dönüşü kaza geçirdi

Ankara Spor Salonu’nda düzenlenen AKP 7. Olağan Kongresi’ne katılan İstanbul Sancaktepe’nin AK Partili Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, dönüş yolunda trafik kazası geçirdi.
Kaza haberini Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım “Sancaktepe Belediye Başkanımız Şeyma Döğücü hanımefendinin AK Parti 7. Olağan Kongre dönüşünde trafik kazası geçirdiği haberini üzülerek almış bulunuyorum. Kıymetli başkanımıza Allah’tan acil şifalar diliyorum” paylaşımıyla duyurdu.
Kazada hafif yaralanan Başkan Döğücü’nün, Kocaeli Üniversitesi Hastanesi Umuttepe Kampüsünde tedavi altına alındığı öğrenildi.