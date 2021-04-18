AKP’li başkan konuştu, esnaf topa tuttu

Konya Lokantacılar Odası Başkanı Ali Osman Karamercan katıldığı bir televizyon kanalında Konya Valiliği'nin esnaflar için AKP'li Konya Büyükşehir Belediyesi'ne 6 milyon lira vermesine rağmen kendilerine destek olunmadığını ileri sürdü.

Karamercan'ın iddialarına sosyal medya hesabından yanıt veren AKP'li Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Valiliğin belediyeye herhangi bir kaynak aktarmadığını belirtti.

“PANDEMİ DESTEĞİMİZ 150 MİLYON”

Daha sonra bir başka paylaşım yapan AKP'li Başkan Altay, “Sizin iddianız 6 milyon, bizim pandemi desteğimiz 150 milyon! İddianız eksik, hayaliniz noksan. Boş hedeflerle vakit geçirmek yerine Konya'mızı tanımanızı ve bizi yakından takip etmenizi tavsiye ediyorum. Öğreneceğiniz çok şey var” ifadelerine yer verdi.

AKP'li Altay'ın esnafa 150 milyon destek sağlandığına ilişkin açıklamanın yapıldığı paylaşımının altına pandemi döneminde destek görmediklerini belirten onlarca esnaf sert tepki gösterdi.

“BİZ NEDEN BİR ŞEY GÖRMEDİK”

AKP'li Uğur İbrahim Altay'a esnaflardan bazılarının tepkileri şu şekilde:

* Nedir bu ekabirlik anlamıyorum. Bizim de aile işletmesi olan bir restoranımız var ve 4 aydır kesintisiz kapalı. 2020 Marttan beri de aç/kapa halindeyiz. Hemşerileriniz sizden şeffaflık beklemekte suçlu mu? Nedir bu tepeden bakmalar? 150yi geçtim 6'yı hangi işletmelere dağıttınız?

* Kemerli çarşıda esnafım 2 ayrı dükkânım vardı birini kapattık kiram aylık 4000₺ başvurularımıza rağmen pandeminin başından beri ne kira yardımı, ne ciro kaybı desteği, nede 1 lira yardım aldım TV'leri açınca esnafın yanındayız diye bangır bangır Show yapıyorlar

* Biz neden bir şey görmedik? Dağıtılan bu paralardan bizim nasibimiz nerede başkanım? Esnaf borçlu, kepenkler kapalı, insanlar kan ağlıyor…

* 150 milyon yükseldik Sayın Başkan açıklar mısınız acaba kimlere verildi? Biz Konya esnafı olarak görmedik böyle bir destek bir kuruş bile.

* Başkanım benim iş yerim bir seneyi geçkin süredir kapalı ve destek olarak 300 TL market fişi ve iki ay su faturası yardımından başka bir şey görmedim. Bu yardımları ben almadıysam kim aldı?

* Başkanım kime ne kadar verdik yazın da görsün millet. Yarın bir arkadaşımız çıkıp ben pandemide 200 milyon yardım yaptım der. Örnek olmuş oluruz.

* Biliyoruz beyefendi kapalı dükkanların kapılarının altından normalden iki kat fazla fatura atıp tahsil ettiğinizi de gördük. Yaptığınız su zamlarını da gördük çok destek oldunuz, sağolun var olun. Kontörlü su saatlerinin bakiyesi bitince suyunu kestiğinizi de gördü bu gözler bu zamanda.

* Biz niye görmedik bu destekleri her seferinde işyerim kapandı bir gelip bakmadınız bile sosyal destek başvurusu yaptım hem reddedildi hem de feshedildi diyor vereceği 1000 TL bir sövmediği kaldı devletin ha şimdi ben belediye başkanıyım mı diyorsun kendine.

* Oğlum esnaf. Toplamda 250 gündür kapalı “Playstation cafe” Kapımızın önünden geçen olmadı Kimlere verilmiş bu para?