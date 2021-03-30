AKP’li başkan makamında aşı oldu

Geçtiğimiz eylül ayında corona virüsüne yakalanan Oğuzlar ilçesinin 48 yaşındaki AKP’li Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım, makam odasında Covid-19 aşısı yaptırdığını sosyal medya hesabından duyurdu.

AŞIYI BAŞHEKİM YAPTI

Başkan Yıldırım’a aşıyı makam odasında İlçe Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Feyza Betül Yıldız ile bir sağlık görevlisinin yapması dikkat çekti. Başkan Yıldırım ise paylaşımında, “Koronavirüs aşımızın ilk dozunu İlçe Devlet Hastanesi Başhekimimiz Sn. Feyza Betül Yıldız ve sağlık personeli Sn. Murat Karaman’ın belediyemize yaptığı ziyaret esnasında olduk. Pandemi sürecinde fedakarca çalışan tüm sağlık personellerimize başhekimimiz Sn. Feyza Betül Yıldız ve sağlık personeli Sn. Murat Karaman nezdinde teşekkür eder çalışmalarında başarılar dileriz” diye yazdı.

DEVA İL BAŞKANINDAN TEPKİ: UTANMADAN PAYLAŞIYOR

DEVA Partisi Çorum İl Başkanı Oğuz Vargeloğlu sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, “25/10/1972 doğumlu olması ve Covid geçirmesine rağmen AKP’li Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım ‘sıram geldi’ diye aşı oluyor ve bunu sosyal medyasından utanmadan paylaşıyor” ifadelerini kullandı. Başkana vatandaşlar da tepki gösterdi.

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