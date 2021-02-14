AKP’li başkan makamında, vali hastanede aşı oldu

Gaziantep’te AKP'li Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı, corona virüsü aşısı oldu ve sosyal medya hesabından “Sıramızın gelmesiyle bugün aşımızı olduk” diye paylaştı. Takım elbise ve maskesiz aşı olduğu görülen AKP'li Sarı, yer olarak hastane yerine makam odasını tercih etti. Aynı gün Gaziantep Valisi Davut Gül de aşı yaptırdı. Vali ise 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne gitti ve covid-19 aşı uygulama biriminde aşı oldu.

Gaziantep Valiliği , “Valimiz Davut Gül, 25 Aralık Devlet Hastanesinde covid-19 aşısını yaptırdı” diye duyurdu. Vali Gül de “Sıramız geldi, 25 Aralık devlet hastanemizde aşımızı yaptırdık. Lütfen sırası gelen hemşehrilerimiz randevu alarak aşılarını vurdursunlar. İhmalin telafisi olmayabilir” dedi. Vali Gül, aşı olmak için hastaneye giderken aşı sırasında maske taktığı görüldü.