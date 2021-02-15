AKP’li başkan makamında vali ise hastanede aşı oldu

Gaziantep'in AKP'li Nizip ilçe Belediye Başkanı Mehmet Sarı, önceki gün Kovid-19 aşısını yaptırdı. Sarı, aşı olduğu fotoğrafı paylaşıp şunları söyledi: “Sıramızın gelmesiyle aşımızı olduk. Pandeminin başladığı günden bu yana fedakarca mücadele eden sağlık çalışanlarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum. Tüm vatandaşlarımızı sıraları gelir gelmez aşılarını yaptırmalarını ve bu salgının bir an önce son bulmasını diliyorum.” AKP'li başkanın aşıyı belediye başkanlığı makamında yaptırdığı görüldü. Takım elbisesiyle aşı olan Sarı'nın maske takmamış olması da dikkatlerden kaçmadı.

İHMALİN TELAFİSİ OLMAZ

Aynı gün Gaziantep Valisi Davut Gül de aşı yaptırdı. Gül, salgın kurallarına uyarak aşı oldu. Konuyla ilgili Gaziantep Valiliği, “Valimiz Davut Gül, 25 Aralık Devlet Hastanesi'nde coronavirüs aşısını yaptırdı” diye duyurdu. Vali Gül de, “Sıramız geldi, hastanede aşımızı yaptırdık. Lütfen sırası gelen hemşehrilerimiz randevu alarak aşılarını vurdursunlar. İhmalin telafisi olmayabilir” diye konuştu. Aşı olmak için sıraya giren Vali Davut Gül'ün ağzında maskesi bulunuyordu. Sosyal mesafe kuralına da uyan Gül, takdir topladı.