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AKP’li başkan makamında vali ise hastanede aşı oldu

AKP’li Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı corona aşısı oldu. Takım elbise ve maskesiz halde aşı olan Sarı, yer olarak makam odasını tercih etti. Vali Davut Gül ise hastaneye giderek sıraya girdi...

Güncellenme: 05:57, 15/02/2021
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AKP’li başkan makamında vali ise hastanede aşı oldu

Gaziantep'in AKP'li Nizip ilçe Belediye Başkanı Mehmet Sarı, önceki gün Kovid-19 aşısını yaptırdı. Sarı, aşı olduğu fotoğrafı paylaşıp şunları söyledi: “Sıramızın gelmesiyle aşımızı olduk. Pandeminin başladığı günden bu yana fedakarca mücadele eden sağlık çalışanlarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum. Tüm vatandaşlarımızı sıraları gelir gelmez aşılarını yaptırmalarını ve bu salgının bir an önce son bulmasını diliyorum.” AKP'li başkanın aşıyı belediye başkanlığı makamında yaptırdığı görüldü. Takım elbisesiyle aşı olan Sarı'nın maske takmamış olması da dikkatlerden kaçmadı.

AŞI VURULURKEN MASKESİ YOKTU
AKP'li Başkan Mehmet Sarı'nın maske takmaması dikkat çekti. Sarı “Salgının bir an önce bitmesini diliyorum” dedi…

İHMALİN TELAFİSİ OLMAZ

Aynı gün Gaziantep Valisi Davut Gül de aşı yaptırdı. Gül, salgın kurallarına uyarak aşı oldu. Konuyla ilgili Gaziantep Valiliği, “Valimiz Davut Gül, 25 Aralık Devlet Hastanesi'nde coronavirüs aşısını yaptırdı” diye duyurdu. Vali Gül de, “Sıramız geldi, hastanede aşımızı yaptırdık. Lütfen sırası gelen hemşehrilerimiz randevu alarak aşılarını vurdursunlar. İhmalin telafisi olmayabilir” diye konuştu. Aşı olmak için sıraya giren Vali Davut Gül'ün ağzında maskesi bulunuyordu. Sosyal mesafe kuralına da uyan Gül, takdir topladı.

SIRASI GELEN AŞISINI VURDURSUN
Kurallara uyan Vali Davut Gül “Aşımızı yaptırdık. Sırası gelenler aşılarını vurdursun” diye konuştu.

AKP Corona coronavirüs Gaziantep Gül Sağlık
Yayınlanma Tarihi:05:50,