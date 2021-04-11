AKP’li Başkan şikayet etti, muhtar görevden uzaklaştırıldı

Mardin’in Yeşilli ilçesinde kentsel dönüşüm projesi kapsamında 500 evin yıkım çalışmalarına geçtiğimiz ekim ayında başlandı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü ile Yeşilli Belediyesi tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen proje ile Tepebaşı ve Gül mahallelerinde başlanan çalışmalar kapsamında henüz anlaşma sağlanmayan yurttaşların elektriklerinin kesilmesi üzerine mahalle sakinleri Yeşilli Belediye Başkanı AKP'li Hayrettin Demir'e tepkilerini göstermek amacıyla eylem yaptılar.

Mahalle sakinlerinin yapmış olduğu eylemde bulunduğu iddiasıyla AKP'li Demir'in şikayeti üzerine Gül Mahallesi muhtarı Çağdaş Araz, Yeşilli Kaymakamlığı tarafından görevinden uzaklaştırıldı. Araz, mahalle sakinlerinin tepkileri üzerine AKP'li Belediye Başkanı Demir'in şikayetini geri çekeceğini ilettiğini söyledi.

“YIKIM KARARIYLA İLGİLİ MAHKEME DEVAM EDİYOR”

Görevden uzaklaştırılan Gül Mahallesi Çağdaş Araz, yaşananları Sözcü'ye anlattı. 2019 yılı Eylül ayında Bakanlar Kurulu kararıyla Gül ve Tepebaşı Mahallelerin riskli alan olduğu gerekçesiyle kentsel dönüşüm ilan edildiğini belirten Gül Mahallesi muhtarı Çağdaş Araz şöyle konuştu:

* Kentsel dönüşüm konusunda yetkililerin vatandaşlarla uzlaşması bugüne kadar uzadı ve birçok insanla uzlaşma sağlanamadı. Harabe ve metruk evlerin yıkımıyla ilgili ilk çalışma yapıldı.

* Bizim bu çalışmaya karşı fazla bir itirazımız zaten yoktu. Mahallemizde yeni yapılan binalarda dahil olmak üzere 6.6 hektarlık alanda bulunan bütün evlerin yıkımıyla ilgili mahalle halkının itirazları vardı.

* Yaklaşık 500 hanenin yıkımıyla ilgili şuanda bir çalışma yapılıyor. Mevcut durumda düzgün bir alt yapı olmadan ve evleri yıkıldığı zaman mahalle sakinlerinin yerleşebileceği herhangi bir yer olmadığı için insanlar tedirgin.

* Bu konuyla ilgili yetkililere her ne kadar talepte bulunmamıza ve resmi kurumlara başvuru yapmamıza rağmen hepsi reddedildi. Bakanlar kurulu kararının iptali için mahkemeye başvurmuştuk iş Danıştay'a kadar gitti.

* Danıştay, Bakanlar Kurulu kararının gerekli bilgi ve belgeler düzgün olarak toplanmadan ve yıkılacak evlerden sadece birinden numune alınarak verilmiş karar olduğuna dair kanaat getirdi. Yalnız mahkeme devam ettiği için net bir sonuç almış değiliz.

“BELEDİYE BAŞKANININ TALİMATIYLA EVLERİN ELEKTİRİKLERİ KESİLDİ”

Yıkım kararıyla ilgili açılan mahkemenin devam etmesine rağmen AKP'li Yeşilli Belediye Başkanı Hayrettin Demir'in talimatıyla evlerin elektriklerinin kesildiğini belirten Araz, “Bu esnada evi yıkılan bazı vatandaşların aylarca parasını alamaması bunun yanı sıra parasını yarım alanlar, evi karşılığında ev talep edenlerin kirasının ödenmemesi gibi durumlardan dolayı bir güvensizlik meydana geldi. Bunları sonucu olarak mahalle sakinleri bu işe karşı çıkıyor. Mahkeme devam ederken ve evlerde oturan insanların olmasına rağmen belediye başkanının talimatıyla DEDAŞ evlerdeki elektrikleri kesiyor. Vatandaşlar evlerinde olmasına rağmen elektriklerinin kesilmesi hak ihlaledir. Bu durum karşısında vatandaşların talebi doğrultusunda onların yanında durduk. Vatandaşlarımızın yanında durduk diye belediye başkanı, izinsiz yürüyüş yaptığım ve provokasyona sebebiyet verdiğim iddiasıyla beni Kaymakamlığa şikayet etti ve bunun sonucunda uzaklaştırma aldık” şeklinde konuştu.

“TEPKİLER SONRASINDA ŞİKAYETTEN VAZGEÇME KARARI ALDI”

Yeşilli Belediye Başkanı Hayrettin Demir'în şikayetinden vazgeçme kararını aldığını söyleyen Araz, “Karar sonrasında mahalle sakinlerinin yoğun tepkileri üzerine belediye başkanımız şikayetini geri çekeceğini söyledi muhtemelen pazartesi günü Kaymakam beyle görüşecek bu konuyu. Ben vatandaşlarımızın talebi üzerine elimden geleni yapmaya çalıştım. Vatandaşlarımızın da arkamda olduğunu, beni yalnız bırakmayacaklarını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.