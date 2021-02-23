AKP’li başkan villasında aşı oldu

Reşadiye’nin eski imam olan AKP’li Belediye Başkanı Mustafa Yılmaz, geçtiğimiz 14 Şubat tarihinde şehir dışındaki villasında aşı oldu.

Belediyenin resmi sitesinde yer alan özgeçmişinde 1965 doğumlu olduğu olduğu belirtilen Yılmaz’ın şehir dışındaki lüks villasının bahçesinde görevliler tarafından aşı yapılmasına vatandaşlar tepki gösterdi.

Yaşlı insanların hastaneye gidip sıra bekleyip aşı olduklarını belirten vatandaşlar, Başkan Yılmaz’a tanınan ayrıcalığa tepki gösterdi.

İMAMLIKTAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINA

1986 yılında Ordu’nun Aybastı ilçesindeki Toygar camisinde imamlığa başlayan ve 18 yıl görev yapan Mustafa Yılmaz’ın kaderi 2004 yılında Reşadiye ilçesine bağlı Bozcalı beldesine AKP’den Belediye Başkanı olmasıyla değişti.

2 dönem belediye başkanı olan, daha sonra Reşadiye İlçe Özel İdare Müdürlüğüne atanan Yılmaz, 31 Mart seçimlerinde bu kez Reşadiye’ye belediye başkanı oldu.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI

Lüks villasının bahçesinde aşı olurken fotoğrafını sosyal medyada paylaşan Başkan Yılmaz, “Covid-19 ilk doz aşımızı yaptırdık. Salgının başından beri gösterdikleri fedakarlık ve özveri için tüm sağlık çalışanlarımıza çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“DÖNERKEN UĞRADILAR”

SÖZCÜ’nün ulaştığı Belediye Başkanı Mustafa Yılmaz, “Sağlıkçı arkadaşlar bölgeye aşı sırası gelen vatandaşlarımız için gelmişlerdi. Dönerken de bana uğrayıp, ‘başkanım gelmişken sizin aşınızı da yapalım. Sıranız geldi zaten’ dediler. Belediye başkanları, vali, kaymakam gibi idarecilerde zaten yaşa bakılmıyor artık. Sağlıkçı arkadaşlar benim için özellikle gelmediler” dedi.