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AKP’li başkana 898 bin liralık makam odasından sonra 395 bin liralık heykel ve rölyef işi

AKP'li Trabzon Büyükşehir Belediyesi 21/B maddesinden faydalanarak 898 bin liraya makam odası mobilyalarını değiştirmesinin tartışmaları devam ederken, Başkan Murat Zoroğlu bu kez de heykel ve rölyefe verdiği 400 bin lira ile gündeme geldi. Belediye, Trabzon Şehir Müzesi için rölyef ve heykel çalışı için 395 bin lira ödedi.

İsmail AKDUMAN
Güncellenme: 09:14, 05/04/2021
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AKP’li başkana 898 bin liralık makam odasından sonra 395 bin liralık heykel ve rölyef işi

Makam odasındaki mobilyaları 898 bin liraya değiştiren Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, 21/B maddesine dayandırarak ihale yapması ve yapılan harcamanın gereksiz olduğu ileri sürülerek eleştirilmişti.

Başkan Zorluoğlu, eleştiriler üzerine yaptığı açıklamada sadece makam odasının değil yeni birimlere de mobilya alındığını ve “İhale belgesinde işin pratiği gereği ‘Başkanlık Makamı’ yazdığından bu durum bazı kesimlerce yanlış anlaşılmıştır” ifadelerini kullanmıştı.

Kentte eleştiriler devam ederken bu kez de Başkan Zorluoğlu’nun rölyef ve heykel çalışması için 395 bin lira ödeme yaptığı ortaya çıktı.

AKP’li başkanın 898 bin liralık makam odası

395 BİN LİRALIK RÖLYEF VE HEYKEL ÇALIŞMASI

Trabzon Büyükşehir Belediyesi destek Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından, yaklaşık maliyeti 400 bin 807 lira olan Trabzon Şehir Müzesi içi rölyef ve heykel çalışması yapımı için 18 Şubat’ta pazarlık usulü ihaleye çıktı.

Kayıtlara göre 3 teklif yapıldığı ve ihaleyi 395 bin lira veren Ankara’da bulunan Pi Yapım şirketi aldı. 25 Mart’ta yapılan anlaşmaya göre, şirket rölyef ve heykel çalışmasını 1 ay içerisinde bitirecek. Murat Zorluoğlu’nun bu harcaması da vatandaşlar tarafından tepkiyle karşılandı.

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Yayınlanma Tarihi:09:07,