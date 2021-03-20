AKP’li başkandan İYİ Partili Raziye Akışık’a cinsiyetçi yorum

Denizli'de Güney ilçesinin AKP'li Belediye Başkanı Halil Ayhan, kendisini ‘Kanun tanımaz' olarak niteleyen İYİ Parti Denizli İl Başkanı Raziye Akışık'ın paylaşımına önce ‘manken' yorumu yaptı, daha sonra da katıldığı bir televizyon programında aynı tavrı sürdürdü. Akışık ise hazırladığı bir video ile yanıt verdi; “Üç çocuk annesi olarak hiç mankenlik yapmadım” dedi.

TARTIŞMALAR MAHKEME KARARI İDDİASI İLE BAŞLADI

Tartışmalar; Güney Belediye Başkanı Halil Ayhan'ın bir çalışanı haksız yere işten uzaklaştırdığı ve açılan davada ‘Görevi kötüye kullanmak' gerekçesi ile 150 gün görevden uzaklaştırma cezası aldığı, buna karşın mahkeme kararını uygulamadığı iddiaları ile başladı.

İYİ Parti İl Başkanı Raziye Akışık konuya ilişkin açıklama yaparak; “Halil Ayhan kanun tanımaz tavırlarla görevinin başında hangi yüzle duruyor. Kusura bakma başkan, o koltuk kimsenin babasının malı değildir. Hak mahrumiyetin varken aldığın kararların hiçbir hükmü yoktur.

Altına attığın her imzanın peşinde olacak, cezanı çekinceye dek bu işin takipçisi olacağız. Yaptığın hatadan dön, personelinden özür dile, sonra istifa et. O koltuğu hak eden kişilere bırak” ifadelerini kullandı.

BAŞKANIN AÇIKLAMASINA ‘MANKEN' YORUMU

Akışık'ın sosyal medyada paylaşılan açıklamasının altına yorum yapan Ayhan; “Sen önce kanunları öğren. Başkanlık mankenlik değildir. Ben bu göreve halkın oyu ile geldim. Halkın iradesi sizleri rahatsız mı etti? Gel sana siyasette ders vereyim.

İhtiyacın çok fazla manken başkan” ifadelerini kullandı. Ayhan'ın bu yorumu cinsiyetçi saldırı olarak yorumlandı ve büyük tepki topladı. Akışık'a sosyal medya kullanıcıları ve partilileri destek verdi.

İYİ Parti Kadın Kolları Başkanı Meral Kocaman yaptığı açıklamada bu yorumu siyasi adaptan yoksun, ahlak kurallarını hiçe sayan zihniyetin ürünü olarak nitelendirdi. Kocaman; “Bu yorumlarda Güney Belediye Başkanı Halil Ayhan'ın zihniyetini, kadınlara bakış açısını gözler önüne sermiştir.

Bir kadının başkanlık yapamayacağını düşünen, başkanlık makamına gelse bile ancak vitrin mankeni olabileceğini sanan tüm bu köhne zihniyetler düzelene kadar İYİ Parti Kadın Politikaları olarak mücadele edeceğiz” diye konuştu.

AYHAN ‘MANKEN SÖZÜNÜ TELEVİZYONDA TEKRARLADI

Eleştirilerin odağındaki Ayhan benzer sözleri bu kez katıldığı bir televizyon programında tekrarladı. Programda belediye başkanlığında üçüncü dönemini geçirdiğini söyleyen Ayhan; “Burada bir meclis üyeleri var. Onun yalan beyanları ile bana saldırdılar.

Görevden alınmamı, istifa etmemi istiyor. Sanki bir yolsuzluk yapmışım. Daha müfettiş gideli bir hafta oldu. Alnımız açık” dedi. Akışık'ın kendisini özür dilemeye davet ettiğini hatırlatan Ayhan, “Önce ben il başkanından özür bekliyorum. Çünkü o bana almadığım bir cezayı almışım gibi iftira atmıştır. Görevimin başındayım. Sadece belediyecilik mankenliğe benzemez dedim. Kurduğum kelime bu. Burada neyi kastettim. Ben il başkanı olmadan önce ne yaptığını sorduğumda bana mankenlik yapıyor dediler.

Binlerce manken var. Mankenlik meslektir. Yüz kızartıcı bir suç değil. Mankensin diyince bütün mankenlerden özür mü dileyeceğiz? Ben de yorum yaparken bunu kastettim. Kendisinin mesleğinin mankenlik olduğunu bizim de belediye başkanı olduğunu, bu konuların ayrı ayrı olduğunu ifade ettim. Kendisinin partisinde bir belediye başkanı varsa gelsin açık oturum yapalım” diye konuştu.

AKIŞIK'TAN VİDEOLU CEVAP : 3 ÇOCUK ANNESİYİM

Ayhan'ın televizyon kanalındaki sözleri İYİ Partilileri daha da kızdırdı. Tepkiler yoğunlaşırken Akışık bir video ile Ayhan'a yanıt verdi. Akışık videosunda; “Güney ilçemizin belediye başkanlığı koltuğunda oturan zatı muhteremin yerel televizyon kanalında yaptığı açıklamaları hayretler içinde izledim.

Sayın başkan araştırmadan sormadan soruşturmadan bana manken demiş. Evli ve üç çocuk annesi olarak hayatımda hiç mankenlik yapmadım. Görüyorum ki, ki başkanın asıl mesleği şovmenlikmiş. Zira kendisi ne gazeteci, ne avukat, ne hakim, ne savcı hiç kimseyi beğenmiyor.

Herkesin işini herkesten daha iyi biliyor. Aldığı mahkeme kararını karambola getirmek için cinsiyetçi aşağılayıcı saldırgan tutumu ile konuyu dağıtmaya çalışan başkana çağrıda bulunmak istiyorum. Çıktığın televizyon kanalına tekrar çıkıp başta Güneyli ve Denizli kadınlar olmak üzere tüm kadınlardan özür dilemelisin” şeklinde konuştu.