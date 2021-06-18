AKP’li başkanın fotoğrafları MHP’lileri kızdırdı

AKP Konya Ereğli İlçe Başkanı Zübeyir Dursun bir grup partili ile birlikte Aşıklar-Cinler Mahalleri arasında yapımı devam eden yol çalışmalarını inceledi.

İncelemelere ilişkin fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşan Zübeyir Dursun şu notu düştü:

* Hizmet Etmeye Devam Ediyoruz. İlçe Başkan Yardımcılarımız Burak Sevinç, Çelebi Büke, Mustafa Ulutas Ahmet Ata, Konya Büyükşehir Belediyemiz 6. Bölge Şefi Uğur Güngör ve Cinler Mahallemizin Muhtarı Muhtar Murat Bıter ile birlikte Aşıklar-Cinler arası yol çalışmasını yerinde inceledik.

* Ereğli'mize hizmetlerinden dolayı Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay Milletvekilimiz Halil Etyemez'e ve tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum

“YARIM BIRAKTIĞI PARKE YOLLARI TAMAMLASIN”

AKP İlçe Başkanı Zübeyir Dursun'un servis ettiği fotoğraflar ilçede MHP'lilerin tepkisine yol açtı.

Yönetimi MHP'de olan Ereğli Belediyesi'nin Meclis Üyesi Mehmet Yalçın Aydoğan sosyal medya hesabından AKP'li Konya Büyükşehir Belediyesi ve AKP Ereğli İlçe Başkanı Zübeyir Dursun'u eleştirdi.

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin Ereğli Belediyesi'ni hiç yok gibi görüntülemesinin içler acısı olduğunu belirten Aydoğan paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

* Konya Büyükşehir Türkiye'nin birçok ilinde büyük olan ilçemiz Ereğli Belediyemizi hiç yok gibi görüntülemesi içler acısı. Büyükşehir gelsin o zaman Çayhan mahallesine yarım bıraktığı parke yollarını tamamlasın.

* Burada ana yolumuzun durumu da vahim. Madem büyükşehir ve de AKP ilçe başkanı ilgileniyor. Çayhan'a da uğrasınlar bir zahmet.

“NEDEN BU ÇALIŞMALARI GÖREMİYORUZ?”

Ereğli Ülkü Ocakları Başkan Yardımcısı Lütfi Tekeli ise, AKP'li Konya Büyükşehir Belediyesi'nin ilçeye yeterince hizmet etmediğini belirtti. “Büyükşehir nerede?” diye soran Tekeli şu yorumu yaptı:

* Neden bu çalışmaları biz göremiyoruz? Büyükşehir'e bağlı olan yerlerin çalışmasını tabiki yapacak. Ama Ereğli'ye her işi Büyükşehir yapıyormuş gibi lanse edilmemesi gerektiğini bilmek lazım. Ereğli'mizin Belediye Başkanı da gerekli yerde gerekli çalışmaları zaten yapıyor. Allah razı olsun sayın başkanımızdan.