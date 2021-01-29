AKP’li başkanın istifasıyla ilgili CHP’li vekilden flaş iddia: Yolsuzlukların üstü kapatılmaya çalışılıyor

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’nın istifası üzerine açıklamada bulunan CHP Nevşehir Milletvekili Faruk Sarıaslan, yolsuzluk iddialarını gündeme taşıdı. “Nevşehir AKP belediyesi ile ilgili belediye başkanı Rasim Arı baskı ve tehdit ile istifa ettirilerek, yolsuzlukların üstü kapatılmaya çalışılmaktadır” dedi.

“HESABINI SORACAĞIZ”

“Güneş balçıkla sıvanmaz” ifadesini kullanan Sarıaslan, “Yapılan milyarlarca lira yolsuzluğun sonuna kadar takipçisi olacağız ve hesabını soracağız” diye konuştu.

RASİM ARI ‘SAĞLIK SORUNLARI’ DEDİ

31 Mart yerel seçimlerinde AKP’den Nevşehir Belediye Başkanı seçilen ve son günlerde AKP içinde yolsuzluk belgelerini karartması için baskı gördüğü iddia edilen Rasim Arı, bugün görevinden istifa ettiğini duyurdu. Arı, sağlık sorunları nedeniyle görevinden ayrıldığını belirtti.