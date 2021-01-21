AKP’li belediye aile sağlığı merkezi yerine özel hastaneyi tercih etti

Kağıthane Belediyesi tarafından geçtiğimiz kasım ayında hazırlanan imar planı değişikliği onay için İBB Meclisi'ne gönderildi. İBB Meclisi'nin ocak ayı oturumlarında gündeme gelen plan değişikliğinde; Kağıthane Belediyesi'nin mülkiyetindeki yaklaşık 7.5 dönümlük arazinin “sağlık tesisi ve kat otoparkları” olan imarının “özel sağlık tesisi-kat otoparkı-resmi kurum” olarak değiştirilmesi teklif edildi. Resmi kurum tesisi alanına, SGK ve belediye hizmet birimleri yer alabilecek şekilde düzenleme yapıldı. İki kat bodrum da emsal harici tutularak inşaat alanına dahil edilmedi.

İETT'DEN GÖRÜŞ ALINMADI

Teklife ilişkin yapılan incelemede, arazi üzerinde İETT Genel Müdürlüğü ve İBB'nin kullanım hakkı bulunduğu, mevzuat gereği İETT ile Emlak Müdürlüğü'nden alınması zorunlu olan görüşlerinin tamamının alınmadığı kaydedildi.

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ: UYGUN BULMADIK

Plana ilişkin görüşü sorulan İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, Kağıthane Belediyesi'ne ait parselin, aile sağlığı merkezi yapılmak üzere bedelsiz olarak Sağlık Bakanlığı'na tahsis edilmesi için 2017 yılında başvuru yapıldığını, hala yanıt beklendiğini bildirdi. Planda iptal edilen sağlık tesis alanına eşdeğer bir alan ayrılmadığı, aile sağlığı merkezi taleplerinin de dikkate alınmadığı vurgulanarak plan değişikliğinin uygun bulunmadığı iletildi. Aile Sağlığı Merkezi ihtiyacını bu alanda karşılayacak şekilde plan değişikliği teklifinin hazırlanarak İl Sağlık Müdürlüğü'ne iletilmesi halinde değerlendirme yapılabileceği ifade edildi.

İNŞAAT YOĞUNLUĞU ARTAR

İBB Ulaşım Planlama Müdürlüğü de iki bodrum katının emsal harici tutulmasının inşaat yoğunluğunu ve ulaşım taleplerini arttıracağını belirterek imar değişikliğini bölgesel ulaşım sistemi açısından uygun bulmadı. Teklifi değerlendiren İmar ve Bayındırlık Komisyonu ise plan değişikliğini uygun buldu. Komisyonun CHP'li üyeleri karara katılmadı. İBB Meclisi'nde de karar, AKP-MHP grubunun ‘evet’ oyları, CHP-İYİ Parti gurubunun muhalefetiyle kabul edildi.